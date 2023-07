Hannover Am Mittwochabend beginnt das 19-tägige Maschseefest wieder. Das ist dieses Mal geplant – und diese Straßen werden in Hannover gesperrt.

Ein Bild von 2022: Die Lichter der bunt illuminierten Stände vom 35. Maschseefest sind am Abend neben der Kuppel vom Neuen Rathaus und dem Turm der Marktkirche zu sehen.

Maschseefest will Hannover „in maritime Stimmung versetzen"

Nach dem erfolgreichen Neustart vor einem Jahr erwarten die Veranstalter des Maschseefests in der niedersächsischen Landeshauptstadt wieder über zwei Millionen Besucher. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) eröffnet am Mittwoch um 18 Uhr das Gourmetfest, das 19 Tage lang mit kostenlosen Konzerten und unzähligen kulinarischen Angeboten rund um den See gefeiert wird.

Das 36. Maschseefest solle „die Stadt in maritime Stimmung und exklusiven Hochgenuss versetzen“, sagte Hans Nolte, der Geschäftsführer der Hannover Veranstaltungs GmbH. Im vergangenen Jahr besuchten rund 2,2 Millionen Gäste nach zweijähriger Corona-Zwangspause das Fest.

Mehr als 4000 Sitzplätze in Restaurants und Biergärten rund um den See stehen bis zum 13. August zur Verfügung, Tische direkt am Wasser lassen sich vorab reservieren. Die Besucherinnen und Besucher können beispielsweise die Mosel-Weinregion erleben, aber auch internationale Gastronomie – von orientalisch über mexikanisch, asiatisch, skandinavisch bis zu hanseatisch. Auch für Kinder gibt es ein eigenes Programm.

Auf der Maschseebühne gibt es verschiedenste Programmpunkte. Foto: Kevin Münkel / Hannover Marketing und Tourismus GmbH

Hannoveraner Polizei und Veranstalter raten zu ÖPNV-Anreise – Straßensperrungen

Allen Besucherinnen und Besuchern wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen und auf eine Anreise mit dem Auto zu verzichten. Wie die Hannoveraner Polizei informiert, steht zwar der Schützenplatz in diesem jahr als Parkmöglichkeit zur Verfügung – allerdings wird es gerade in der westlichen Südstadt auch zu Sperrungen kommen, um das „Zuparken der Wohngebiete einzudämmen“.

Der Sperrbereich betrifft die Straßen Arthur-Menge-Ufer, Willy-Brand-Allee, Culemannstraße und das Rudolf-von-Bennigsen-Ufer jeweils Freitag- und Samstagabend. Durchfahrten zum Veranstaltungsgelände werden lediglich für Linienbusse und die Veranstaltungslinie der Üstra ermöglicht.

Die Hannoveraner Polizei gibt zudem einige Tipps, um Taschendiebstähle zu verhindern:

Besucherinnen und Besucher sollten nur so viel Bargeld und Zahlungskarten wie nötig mitnehmen.

Sie sollten einen Brustbeutel oder eine ähnliche Tasche tragen.

Geld, EC- und Kreditkarten sollten in verschlossenen Innentaschen der Kleidung und möglichst dicht am Körper getragen werden.

Hand- und Umhängetaschen sind möglichst geschlossen zu halten – die Verschlussseite sollte zum Körper zeigen und vorne oder unter dem Arm eingeklemmt getragen werden.

Besucherinnen und Besucher sollten vor allem im Gedränge auf ihre Wertsachen und Taschen achten.

