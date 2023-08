Urlaub zu teuer? Reiseberater aus Region Braunschweig geben Tipps

Die Sommerferien sind bereits in vollem Gange - manche sind schon verreist, andere freuen sich auf den baldigen Urlaub. Sonne, Strand, Meer oder Wandern in malerischer Berglandschaft. Doch Reisende müssen in diesem Jahr deutlich tiefer in die Tasche greifen, als im vergangenen Jahr. Zwei Reiseberater und eine Reiseberaterin aus Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg erklären, wie der Sommerurlaub trotz höherer Kosten möglich ist.

„Die Preise sind explodiert“, beschreibt André Laß, Geschäftsführer des Braunschweiger Reisebüros am Welfenplatz. Das bestätigt auch Sascha Pitkamin aus dem Holiday-Shop-Reisebüro in Salzgitter. Schnäppchen gebe es in der Ferienzeit gar nicht mehr.

Was heißt das konkret? Denken wir uns ein Beispiel aus: Familie Mayer besteht aus den Eltern und zwei Kindern. Für eine Woche Sommerurlaub müsste sie gut 5000 Euro hinblättern, schätzt Laß. Natürlich könne der Preis je nach Zielort, aber auch nach Art der Unterkunft stark variieren. „Vor Corona konnten wir mit etwa 100 Euro pro Person und Tag rechnen“, sagt Laß.

Die Last-Minute-Zeit ist vorbei. Heute bekommen wir gute Preise, wenn wir langfristig buchen. André Laß, Geschäftsführer des Reisebüros am Welfenplatz

Mit Flügen oder sonstigen Anfahrtskosten hätte man mit diesem Betrag einen anständigen Urlaub bezahlen können. „Heute muss ich für den Sommerurlaub eher mit 160 bis 180 Euro pro Person und Tag rechnen.“ Die vierköpfige Familie Mayer zahlt damit 600 bis 700 Euro pro Urlaubstag.

Ein wenig günstiger beurteilt Bettina Hohls aus dem Reisebüro Briotours in Fallersleben die Kosten: „Für zehn Tage Urlaub in Italien bei Halbpension müsste Familie Mayer mindestens 4000 bis 4500 Euro einplanen“, das entspräche 400 bis 450 Euro pro Tag für vier Personen. Sie empfiehlt, etwa 1000 Euro pro reisende Person für den nächsten Sommerurlaub zurückzulegen. Das käme aber auch sehr auf die Urlaubsansprüche an.

Trotz hoher Reisekosten: Urlaubs-Nachfrage bleibt hoch

Worin sich aber alle drei Reise-Experten einig sind: Die hohen Preise tun der Nachfrage keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil: „Wir haben einen absoluten Urlaubsboom im Moment“, stellt Laß fest. Das sei auf Corona zurückzuführen. Nachdem drei Jahre lang kein Urlaub möglich gewesen sei, sei es vielen egal, wenn es etwas teurer sei, sagt auch Pitkamin. „Die Urlauber, die bei uns buchen, verreisen im Schnitt auch einen Tag länger als noch vor Corona“, bemerkt der Salzgitteraner, „die Leute wollen sich den Urlaub leisten.“

Das stellen auch Laß und Hohls fest: „Die Buchungen bei uns haben zugenommen“, bestätigt die Wolfsburger Beraterin. Besonders Reisen nach Zypern hätte ihr Reisebüro in diesem Jahr verkauft. Weitere Trendziele diesen Sommer seien Griechenland und die Türkei.

Kreuzfahrten als Trend in Sommerferien 2023

„Der große Gewinner sind Kreuzfahrten“, erzählt Laß. Inzwischen dominierten nicht mehr die exklusive Fahrt mit Dinner im Anzug, sondern Touren auf Clubschiffen mit häufig jüngerem Publikum. Beliebt seien zum Beispiel Fahrten ab Deutschland, die nach Norwegen führten. „Dann sind keine hohen Flugkosten dabei“, so Laß, „die haben nämlich die Preise für Pauschalreisen so in die Höhe getrieben.“

Egal, ob sie nach Spanien, Frankreich oder Griechenland fliege: „Eine vierköpfige Familie blättert für die Flüge schnell 1600 bis 2000 Euro hin.“ Trotzdem: Familien buchten immer noch am häufigsten All-Inclusive-Pauschalreisen, sind sich die Reiseberater einig. „Denn dabei können die Kosten von vorneherein überblickt werden“, so Hohls.

Schlechte Flugzeiten oder einen längeren Weg vom Flughafen zum Hotel muss man für einen günstigeren Preis in Kauf nehmen. Sascha Pitkamin, Inhaber des Reisebüros „Holiday Shop“

Spartipps für Urlauber von Reisebüros aus Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter

Was können Urlauber also tun, um zu sparen? „Früh buchen“, empfehlen Laß, Hohls und Pitkamin an erster Stelle. Für den Sommerurlaub in den Ferien sei es sinnvoll, schon im Oktober oder November mit der Planung anzufangen. „Die Last-Minute-Zeit ist vorbei“, so der Braunschweiger Reisebüroleiter. Kurzfristige Angebote, die er früher ins Schaufenster des Büros gehängt hatte, gebe es so gut wie gar nicht mehr. „Heute bekommen wir gute Preise, wenn wir langfristig buchen.“

Wenn man kurzfristig buchen wolle, sei Flexibilität bei den Reiseanforderungen wichtig, merkt Pitkamin an. „Schlechte Flugzeiten oder einen längeren Weg vom Flughafen zum Hotel muss man für einen günstigeren Preis in Kauf nehmen.“ Ein weiterer Tipp von Laß: Online einchecken. „Tui-Fly zum Beispiel nimmt 25 Euro pro Kunde, der zum Check-in am Flughafen geht.“

