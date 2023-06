Show in Hannover Helene Fischer: So reagiert das Netz auf den Konzert-Unfall

Die Helene-Fischer-Festspiele in Hannover enden abrupt, mit einem dumpfen Knall: Eine Dreiviertelstunde ist die Show am Sonntagabend in der ZAG-Arena in Hannover alt, als der Megastar während des Liedes „Wunden“ unkontrolliert mit dem Gesicht gegen ein Trapez stößt – und anfängt zu bluten. Mehr als 10.000 Menschen zucken zusammen. Wenig später verlässt Fischer die Bühne, nach einer 15-minütigen Unterbrechung ist klar: Das Konzert ist zu Ende.

Abbruch nach vier vorherigen umjubelten Shows in der Halle an der Expo-Plaza und mehr als 40 bislang insgesamt auf der gigantischen „Rausch“-Tour, die wegen eines Rippenbruchs von Helene Fischer etwas später startete. Nun ein neuer Schock für die Fans des Schlagerstars in der Halle, aber auch außerhalb. Viele Anhänger, auch Prominente, teilen nach dem Abbruch in Hannover ihre Emotionen über die sozialen Netzwerke mit der Welt. Wir haben einige gesammelt.

Ich wünsche Helene Fischer gute Besserung und verständnisvolle Fans 💫 — Wurzelspitze🦷🔍👨‍⚕️ (@Wurzelspitze) June 18, 2023

GUTE. BESSERUNG. HELENE. FISCHER. — Nicolas Kiefer (@Nicolas_Kiefer) June 18, 2023

Helene Fischer Fans einfach 10/10 — Antonia 🤍 (@antonia_lrm) June 18, 2023