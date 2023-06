Niedersachsen-News Northeimer Kripo-Chefin gab Infos an Hells Angels weiter

Eine ehemalige Chefin der Kriminalpolizei Northeim hat interne Informationen an ein führendes Mitglied der Hells Angels weitergegeben. Das Amtsgericht Northeim verhängte deshalb einen Strafbefehl mit einer Geldstrafe in Höhe von 5400 Euro gegen die damalige Polizistin, wie die Staatsanwaltschaft Göttingen am Freitag bestätigte. Zuvor hatte das „Göttinger Tageblatt“ darüber berichtet.

Die 31 Jahre alte Frau hatte laut der Staatsanwaltschaft in einer Handynachricht Informationen über einen Kollegen an den Rocker weitergegeben. Der Polizist versuchte den Angaben nach als verdeckter Ermittler bei einem Autokauf mit dem Hells-Angels-Mitglied in Kontakt zu kommen. Die Nachricht sei bei einer Durchsuchung auf dem Handy der Frau entdeckt worden.

Frau arbeitet nicht mehr bei der Polizeidirektion Göttingen – Probezeit nicht bestanden

Die Ex-Kripo-Chefin habe gewusst, dass sie die Informationen an ein Hells-Angels-Mitglied weitergab, das sich im kriminellen Milieu bewegte, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Damit habe sie potenziell Leib und Leben des verdeckten Ermittlers gefährdet und möglicherweise die Ermittlungen behindert.

Mittlerweile arbeitet die Frau nicht mehr bei der Polizei, weil sie die Probezeit nicht bestand, wie die Polizeidirektion Göttingen am Freitag mitteilte. Ob die nicht bestandene Probezeit im Zusammenhang mit dem Strafbefehl steht, konnten die Beamten am Freitag nicht beantworten. Sie war als Quereinsteigerin direkt auf den Chefposten des Zentralen Kriminaldienstes gekommen. „Das ist nicht der Standard“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Zuvor habe sie in der freien Wirtschaft gearbeitet.

dpa

