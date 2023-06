Niedersachse ergattert Mega-Gewinn bei Eurojackpot am Dienstag

Hannover. Beim Eurojackpot am Dienstag hat ein Spieler aus Niedersachsen alle Gewinnzahlen und eine Eurozahl richtig. So viel Geld gewann er.

11, 29, 32, 46 und 47 und die Eurozahl 7: Das waren bei der Ziehung von Eurojackpot am Dienstag die passenden Gewinnzahlen für einen niedersächsischen Spielteilnehmer. In der Gewinnklasse 2 erhält er nun 419.640,40 Euro – sowie auch vier weitere Spielteilnehmer aus Bayern, Thüringen und Norwegen, heißt es in einer Mitteilung von Lotto Niedersachsen. Lediglich die gezogene Eurozahl 5 fehlte dem Niedersachsen, um den Jackpot der beliebten europäischen Lotterie zu knacken. An Eurojackpot nahm der Gewinner mit vier getippten Spielfeldern für eine Ausspielung im Internet teil. Auch die Spielteilnahme an den Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 hatte er ausgewählt.

Da die Gewinnklasse 1 bei der Eurojackpot-Ziehung am Dienstag unbesetzt blieb, sind am Freitag etwa 111 Millionen Euro im Jackpot. Insgesamt konnten sich bereits 50 niedersächsische Spielteilnehmer im Jahr 2023 über einen Gewinn von mindestens 100.000 Euro bei den Lotterien von Lotto freuen – zehn davon in Millionenhöhe.

red

