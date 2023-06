Flugschülerin stürzt mit Sportflugzeug in Lüneburg ab

Lüneburg. In Lüneburg ist eine Flugschülerin mit ihrem Sportflugzeug abgestürzt – sie ist schwer verletzt. In Bramsche laufen Ermittlungen nach Verkehrstod.

Eine Flugschülerin ist am Montag mit ihrem Sportflugzeug in Lüneburg abgestürzt und dabei schwer verletzt worden. Die 34-jährige Frau sei über einem Kasernengelände an einen Baum geprallt und musste aus der Ultraleichtmaschine befreit werden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Es bestehe nach derzeitigen Informationen aber keine Lebensgefahr. Der entstandene Schaden sei noch nicht bezifferbar. Zunächst hatte die „Landeszeitung“ berichtet.

Nach Erkenntnissen handelt es sich um eine Flugschülerin vom nahe gelegenen Flugplatz. Der Polizeisprecherin zufolge saß die Frau allein in der Maschine und wurde per Funk von einem Fluglehrer begleitet. Ursache für den Absturz könnte ein Flugfehler der Pilotin gewesen sein, wie die Polizeisprecherin sagte. Vom Luftfahrt Bundesamt (LBA) werde aber auch in Richtung eines möglichen technischen Defekts ermittelt.

Bramsche: Ermittlungen nach Unfall gegen 87-Jährigen wegen fahrlässiger Tötung

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall in Bramsche ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. Entsprechende Strafverfahren gegen den 87-jährigen Unfallverursacher seien eingeleitet worden, sagte eine Polizeisprecherin am Montag.

Bei dem Unfall am Sonntag waren ein 44-jähriger Motorradfahrer getötet und ein 56-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Zunächst hatte die Polizei am Sonntag mitgeteilt, dass der Verletzte in Lebensgefahr schwebe. Diese habe aber nicht bestanden, sagte die Sprecherin. Der 87-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die beiden Verletzten kamen in Krankenhäuser.

Zu dem Unfall war es gekommen, weil der 87-Jährige mit seinem Auto nach links auf die Bundesstraße 218 abbiegen wollte und dabei die Vorfahrt von drei Motorradfahrern missachtet hatte. Der vorausfahrende 56-Jährige stieß mit dem Heck des Autos zusammen, das sich daraufhin drehte. Der 44-jährige Motorradfahrer stieß anschließend mit dem Auto zusammen. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Auto prallt in der Wedemark gegen mehrere Bäume - Fahrer stirbt

Ein 39 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall mit seinem Kleinwagen in der Wedemark bei Hannover tödlich verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Hannover mitteilte, kam der Mann am Montagmorgen mit seinem Wagen von einer Landstraße ab und prallte gegen mehrere Bäume. Warum es zu dem Unfall kam, war nicht klar. Ersthelfer versorgten den 39-Jährigen laut Polizei, bis Rettungskräfte am Unfallort eintrafen. Der Autofahrer starb aber wenig später noch am Unfallort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können.

DPA

