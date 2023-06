Niedersachsen: Prostituierte versuchten, Mann zu erpressen

Die Polizei in Oldenburg ermittelt wegen versuchter Erpressung gegen zwei Prostituierte. Sie sollen einen Mann bei einem Treffen mit den Frauen heimlich gefilmt und gedroht haben, das Video zu veröffentlichen, wenn er nicht eine hohe Geldsumme zahle, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Mann hatte sich am Sonntag an die Polizei gewandt. Die Ermittler überwachten die Geldübergabe am Montagabend in Oldenburg und nahmen die beiden Frauen und einen männlichen Begleiter vorläufig fest. Alle drei wurden nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen wieder entlassen, außerdem wurden Strafverfahren eingeleitet.

Bei Osnabrück: 87-jährige Radfahrerin bei Unfall mit Auto lebensgefährlich verletzt

Bei einem Zusammenprall mit einem Auto ist eine 87 Jahre alte Radfahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Ein 21 Jahre alter Autofahrer war bei dem Unfall am Dienstag in Glandorf bei Osnabrück unachtsam, als er der Frau auf dem dreirädrigen E-Bike mit seinem Wagen entgegen kam, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde die Seniorin durch den Aufprall auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelte noch zur Unfallursache.

Kreis Lüneburg: Sieben Brände in elf Tagen – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Nach sieben Bränden in elf Tagen in der Gemeinde Amt Neuhaus im Landkreis Lüneburg geht die Polizei von Brandstiftung aus. Wie ein Sprecher am Dienstag sagte, brach sieben Mal auf Waldflächen ein Feuer aus. Einsatzkräfte löschten die Flammen. Am Montag gab es einen Brand auf einer Waldfläche von 1000 Quadratmetern. Es sei wahrscheinlich, dass jemand gezündelt habe, sagte Lüneburgs Polizeisprecher. Verletzt wurde niemand, oft brannte Unterholz. Die Ermittlerinnen und Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Kreis Osnabrück: Leichtkraftradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Die Fahrerin eines Leichtkraftrades ist am Dienstag in Melle (Landkreis Osnabrück) beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Die junge Frau sei mit schweren Beinverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Seinen Angaben zufolge ereignete sich der Unfall nach ersten Erkenntnissen, als die Zweiradfahrerin aus einer Einmündung kam und dem Auto offenbar die Vorfahrt nahm. Die Frau sei in die Seite des Pkw geprallt und über die Motorhaube gegangen.

Mehr Nachrichten aus Niedersachsen und der Region Braunschweig-Wolfsburg:

Einfamilienhaus im Landkreis Uelzen nach Brand unbewohnbar

Ein Einfamilienhaus ist am Dienstagabend bei einem Brand in Wrestedt (Landkreis Uelzen) stark beschädigt worden. Menschen kamen nicht zu Schaden. Ersten Erkenntnissen zufolge seien Gartenarbeiten die Brandursache gewesen, sagte ein Polizeisprecher in Lüneburg. Beim Abflämmen von Unkraut habe erst eine Hecke Feuer gefangen und anschließend das Haus. Das Haus sei wegen des Feuers und des Löschwassers nicht mehr bewohnbar. Der Dachstuhl habe gebrannt.

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de