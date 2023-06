Brandstiftung mit Molotowcocktail an Moschee in Hannover

Hannover. Die Regierung ist besorgt über den Brand in einem Restaurant an einer türkischen Moschee in Hannover. Die Polizei hat eine Vermutung:

Nach einem Brand in einem Restaurant an einer türkischen Moschee in Hannover geht die Polizei von Brandstiftung mit Hilfe von Molotowcocktails aus. Laut Polizeiinformationen vom Mittwoch waren die Hintergründe des Brandes in der Nacht zum Dienstag weiterhin unklar. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, die Ermittlungen dauern an.

Nach dem Vorfall in der Nacht war es am Dienstagnachmittag zu einem weiteren Brand gekommen, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Das zweite Feuer sei in einem Gebäudekomplex im Innenhof der Moschee ausgebrochen. Ob es einen Zusammenhang zu dem ersten Brand gab, werde untersucht.

Nach Polizeiangaben brannte zunächst der Außenbereich der Gaststätte. Durch die Hitze seien einige Stühle, die Fassade des Gebäudes sowie ein Fenster beschädigt worden. Das Restaurant war zum Zeitpunkt des Feuers geschlossen. Verletzte gab es nicht.

Regierungssprecherin Anke Pörksen sagte: „Die niedersächsische Landesregierung nimmt diesen Vorfall besorgt zur Kenntnis. Die niedersächsische Polizei wird alles daran setzen, die Hintergründe dieses Brandes schnell und umfassend aufzuklären.“

