Hildesheim: Motorradfahrer aus Braunschweig bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall ist am Sonntag gegen 16.45 Uhr ein Motorradfahrer in einem Waldstück zwischen Nette und Henneckenrode (Kreis Hildesheim) verletzt worden. Der 52-Jährige aus Braunschweig geriet in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und prallte in einen entgegenkommenden PKW.

Der Motorradfahrer blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen, ein Rettungswagen brachte ihn nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf rund 8.000 Euro.

Windböe wirft in Hildesheim Tragschrauber zu Boden

Ein ultraleichter Tragschrauber ist kurz nach dem Start in Hildesheim von einer Windböe zu Boden geworfen worden. Der Pilot des Fluggeräts sei bei dem Unfall am Montag leicht verletzt worden, sein Mitflieger nicht, teilte die Polizei mit. Die Maschine habe nach dem Start vom Flugplatz nur eine geringe Höhe erreicht. Beim Absturz sei sie beschädigt worden. Die Polizei vor Ort habe den Unfall aufgenommen, auch die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) sei in Kenntnis gesetzt worden.

Tragschrauber oder Gyrokopter werden wie Kleinflugzeuge mit einem Propeller angetrieben. Sie haben aber auch einen Rotor, der sie im Fahrtwind nach oben zieht.

Familienausflug mit Planwagen endet im Graben - zwölf Verletzte

Bei einem Unfall mit einem Planwagen sind zwei Frauen im Alter von 19 und 53 Jahren sowie ein 58-jähriger Mann bei Andervenne (Landkreis Emsland) schwer verletzt worden. Neun weitere Mitfahrende zwischen 18 und 82 Jahren kamen mit leichten Verletzungen davon, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.

Die Gruppe saß am Sonntagabend während eines Familienausflugs in dem Planwagen, der von einem Traktor gezogen wurde, als die Verbindung zwischen beiden Fahrzeugen auf einmal riss. Der Planwagen rutschte vom Schotterweg in einen Graben und kam dort auf dem Dach zum Liegen. Grund für den Unfall war laut Polizei vermutlich eine gerissene Schweißnaht. Die Verletzten kamen den Angaben zufolge in ein Krankenhaus.

Betrunkener Autofahrer verunglückt auf A30 - schwere Verletzungen

Ein 38-jähriger Autofahrer ist unter dem Einfluss von Alkohol auf der Autobahn 30 bei Schüttorf (Landkreis Grafschaft Bentheim) schwer verunglückt. Er habe sich unter anderem zwei Platzwunden am Kopf zugezogen, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, teilte ein Sprecher der Polizei am frühen Montag mit.

Der Mann war in der Nacht zum Montag mit seinem Auto in Fahrtrichtung Niederlande unterwegs gewesen, als er mit dem Fahrzeug zuerst von der Fahrbahn abkam und schließlich mittig zwischen zwei Fahrstreifen liegen blieb. Als die Rettungskräfte eintrafen, war er eingeklemmt in seinem Fahrzeug, aber dennoch ansprechbar. Bei einem Atemalkoholtest wurden 2,03 Promille gemessen. In der Klinik wurde dem Fahrer zudem Blut für eine weitere Probe entnommen.

Unfall durch mutmaßliches Autorennen in Bremen - Polizei sucht Zeugen

Bei einem mutmaßlichen Autorennen in Bremen ist eine unbeteiligte Autofahrerin leicht verletzt worden. Nun werden Zeugen gesucht, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Mehrere Menschen hatten am frühen Samstagabend beobachtet, wie sich im Stadtteil Hemelingen ein Sport- und ein Geländewagen mit aufheulenden Motoren ein Rennen lieferten. Als beide mit zu hoher Geschwindigkeit abbiegen wollten, verlor der 59-jährige Fahrer des Sportwagens die Kontrolle. Er geriet mit seinem Auto in den Gegenverkehr und prallte gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Die 56-jährige Fahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht und der Führerschein des unverletzt gebliebenen 59-Jährigen beschlagnahmt.

Der Fahrer des Geländewagens hingegen flüchtete mit hoher Geschwindigkeit von der Unfallstelle. Gegen beide soll nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt werden.

