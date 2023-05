Jade. Der Bewohner eines Hausbrandes in Jade wurde leicht verletzt. In Giesen liefert sich ein E-Roller-Fahrer ein Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Bei einem Wohnhausbrand in Jade ist der Bewohner leicht verletzt worden. Der Schaden beläuft sich derzeit auf 80.000 bis 100.000 Euro. (Symbolbild)

Polizei Niedersachsen Hausbrand in Jade: Schaden bis zu 100.000 Euro

In Jade (Landkreis Wesermarsch) ist ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Der Bewohner des Hauses wurde bei dem Brand in der Nacht zu Dienstag leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Eine alte Musikbox hatte Feuer gefangen. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf 80 000 bis 100 000 Euro.

Verfolgungsjagd mit E-Tretroller und Pedelec in Giesen - Polizist verletzt

Eine Verfolgungsjagd zwischen einem Mann auf einem E-Tretroller und der Polizei in Giesen (Landkreis Hildesheim) ist eskaliert. Wie die Polizei am Montag weiter mitteilte, wollte ein Beamter den 24-Jährigen kontrollieren, da dieser während der Fahrt mit dem Tretroller sein Handy benutzte. Der junge Mann fuhr allerdings davon, der Polizist nahm auf seinem Pedelec die Verfolgung auf.

In einer Sackgasse habe der Mann dem Beamten seien Fahrradhelm entrissen, damit geworfen, den Beamten beleidigt und geschlagen, was eine Zeugin filmte. Als der verletzte Polizist den Angaben nach Pfefferspray einsetzte, floh der Mann erneut. Erst durch Verstärkung konnte er überwältigt und festgenommen werden. Der Mann stand unter Drogeneinfluss und hatte zudem ein Messer bei sich. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

DPA

