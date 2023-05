Niedersachsen: Güterzug erfasst Auto an offener Schranke

Ein Güterzug hat an einem geöffneten Bahnübergang in Emden eine Autofahrerin mit ihrem Wagen erfasst und schwer verletzt.

Ein Güterzug hat in Emden eine Autofahrerin mit ihrem Wagen an einem geöffneten Bahnübergang erfasst und schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Bundespolizei war der Bahnübergang bei dem Unfall am Mittwochabend nicht gesichert, wie ein Sprecher sagte. Obwohl die Schranke und die roten Warnleuchten nicht aktiv waren, fuhr der Zug weiter. Wieso er nicht stoppte, werde nun ermittelt. Die 58 Jahre alte Frau kam in ein Krankenhaus. Der Lokführer erlitt einen Schock. Zuvor hatte der Norddeutsche Rundfunk berichtet.

Landkreis Cuxhafen: Feuer in Tischlerei verursacht 500.000 Euro Schaden

Ein Brand in einer Tischlerei in Lunestedt, Landkreis Cuxhafen, hat am Mittwochabend einen Sachschaden von rund 500.000 Euro verursacht. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Brandursache war zunächst noch unklar. Das Feuer zerstörte demnach die Tischlerei, mehrere Lagerhallen und ein unbewohntes Einfamilienhaus. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

