Niedersachsen: 160 Kilo Marihuana in Gemüsetransporter gefunden

Ermittler haben bei einer Durchsuchung in Bissendorf (Landkreis Osnabrück) etwa 160 Kilogramm Marihuana in einem Gemüsetransporter entdeckt.

Beamte durchsuchten am Montag eine Lagerhalle, in der drei Menschen den Sattelzug entluden, wie das Landeskriminalamt am Dienstag mitteilte. Die Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen; das Rauschgift wurde beschlagnahmt.

Die Drogen haben laut den Beamten einen Straßenverkaufswert von mindestens 750.000 Euro. Die drei festgenommen Männer sind im Alter zwischen 32 und 65 Jahren. Zusätzlich wurde auch der mutmaßliche Kopf der Gruppe und Hauptbeschuldigte, ein 35-Jähriger, in seiner Wohnung in Ronnenberg (Region Hannover) festgenommen. Sie sollen einem Haftrichter vorgeführt werden. Insgesamt wurden sieben Wohnungen und die Gewerbehalle in der Region Hannover durchsucht.

Neben Drogen wurden unter anderem auch mehrere tausend Euro Bargeld und ein Auto beschlagnahmt. Der Durchsuchung gingen den Angaben nach umfangreiche Ermittlungen voraus. Den vier Männern wird unter anderem Einfuhr und Handeltreiben mit großen Mengen Cannabis vorgeworfen.

57-jähriger Autofahrer in Neustadt am Rübenberge fährt gegen Baum und stirbt

Ein 57-Jähriger ist mit seinem Auto auf der Landesstraße 191 bei Empede von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er starb trotz Reanimationsmaßnahmen wenig später im Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Autofahrer war am Dienstagmorgen in Richtung Neustadt unterwegs, als er nach einer Rechtskurve aus bislang unbekannten Gründen mit dem Wagen nach links von der Straße abkam. Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme war die L191 rund eineinhalb Stunden gesperrt.

Ermittlungen gegen mutmaßliche falsche Handwerker aus Hildesheim - vier Festnahmen

Gegen eine Gruppe mutmaßlicher falscher Handwerker sind Ermittler in mehreren Bundesländern vorgegangen. Die Wohnungen von fünf Beschuldigten im Alter von 21 bis 31 Jahren wurden in Hildesheim, Bremen, dem Großraum Koblenz und Pulheim in Nordrhein-Westfalen durchsucht, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim am Dienstag gemeinsam mitteilten. Das Amtsgericht Hildesheim hatte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehle gegen vier Beschuldigte erlassen. Drei mutmaßliche Täter befinden sich den Ermittlern zufolge bereits in Haft. Ein vierter Verdächtiger sollte noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Nach derzeitigem Stand schlug die Gruppe in Norddeutschland und im Raum Koblenz zu. Die Männer stehen im Verdacht, in wechselnden Konstellationen Diebstähle als falsche Wasserwerker begangen zu haben. Opfer sollen dabei vor allem ältere Menschen geworden sein. Bei den Durchsuchungen wurden Handys, mutmaßliche Tatbekleidung, ein höherer vierstelliger Bargeldbetrag sowie Schmuck gefunden und beschlagnahmt. Die Verdächtigen müssen sich wegen banden- und gewerbsmäßigen Diebstahls verantworten.

dpa

