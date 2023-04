Niedersachsen: Mann bei Gasexplosion lebensgefährlich verletzt

Twistringen. Per Hubschrauber kam der Verletzte im Landkreis Diepholz in eine Spezialklinik. Der Polizei-Überblick für ganz Niedersachsen.

Eine Gasexplosion hat am Sonntagabend einen Mann in Twistringen lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild)

Ein 55 Jahre alter Mann hat sich bei einer Gasexplosion in einem Wintergarten in Twistringen im Landkreis Diepholz lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, hatte der Mann das Gas nach ersten Erkenntnissen aus einer Flasche inhaliert, um sich zu berauschen.

Beim Wechseln eines Schlauchs vergaß er demnach, das Gas abzudrehen, bevor er sich eine Zigarette anzündete. Er erlitt schwere Verbrennungen am ganzen Körper und wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Hannover geflogen.

Mehrere Anwohner und Zeugen erlitten der Polizei zufolge bei dem Vorfall am Sonntagabend einen Schock. Weitere Verletzte gab es allerdings nicht. Der Wintergarten wurde den Angaben zufolge komplett zerstört, das Reihenendhaus erheblich beschädigt. Ein Polizeisprecher sprach von einem Riss im Mauerwerk. Die Feuerwehr löschte einen Schuppen und eine Hecke. Die Schadenshöhe war noch unklar.

Auto überschlägt sich auf A29 – Fahrer schwer verletzt

Ein 26-Jähriger hat sich auf Autobahn 29 bei Zetel (Landkreis Friesland) mit seinem Auto überschlagen und ist schwer verletzt worden. Auf nasser Straße kam sein Wagen am Sonntagabend von der Straße ab, prallte gegen die Schutzplanke und überschlug sich, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Das Auto kam auf der Seite liegend zum Stehen. Der 26-Jährige war zunächst nicht ansprechbar und in seinem Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den schwer verletzten Mann aus dem Auto. Die A29 war für zwei Stunden gesperrt.

Ostfriesland: Auto erfasst Motorrad bei Überholversuch – 17-Jährige verletzt

Bei einem missglückten Überholversuch hat eine junge Autofahrerin im ostfriesischen Aurich eine 17 Jahre alte Motorradfahrerin erfasst. Die Jugendliche wurde ersten Erkenntnissen zufolge schwer verletzt und kam ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Die 26-jährige Autofahrerin war am Sonntagabend bei ihrem Überholversuch auf einer Bundesstraße seitlich mit dem Krad zusammengestoßen. Sie verletzte sich nach Angaben der Polizei leicht.

