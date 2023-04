Bahnstreik: Westfalenbahn setzt Freitagmorgen Ersatzbusse ein

Braunschweig. Zwischen Braunschweig und Hannover fahren am Freitagvormittag keine Bahnen. Stattdessen sind Busse unterwegs. So steht es um Enno und Erixx.

Die Westfalenbahn fährt am Freitagmorgen sehr wahrscheinlich nicht (Symbolfoto).

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat für Freitag, 21. April, zu mehrstündigen Warnstreiks im Nah- und Fernverkehr im Zeitraum von 3 bis 11 Uhr aufgerufen. Laut Deutscher Bahn wird der Fernverkehr deswegen bis 13 Uhr eingestellt, der Regionalverkehr falle vormittags „weitestgehend“ aus.

Von dem flächendeckenden Streik sind rund 50 Unternehmen der Eisenbahn- und Verkehrsbranche betroffen. Da unter anderem auch der Infrastrukturbetreiber DB Netz AG bestreikt werden soll, ist mit Einschränkungen auf die Leistungen der Westfalenbahn zu rechnen.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus der Region Braunschweig:

Busse statt Bahnen zwischen Braunschweig und Hannover

Aktuell liegen keine Informationen darüber vor, ob und wann vereinzelt Strecken befahren werden können, heißt es in einer Mitteilung. Daher kann derzeit keine Prognose über mögliche Verbindungen auf der Schiene abgegeben werden. Die Westfalenbahn organisiert derzeit auf ausgewählten Verbindungen einen Busnotverkehr in den frühen Morgen- und Vormittagsstunden. Zwischen Braunschweig und Hannover fährt zwischen 5.05 und 7 Uhr ein Ersatzbus. Weitere Verbindungen gibt es an dieser Stelle.

Streiken Enno, Erixx und Metronom am Freitag auch?

Metronom, Enno und Erixx wiesen darauf hin, dass sie von den aktuellen Streik-Maßnahmen nicht betroffen sind und fahren. Allerdings könnte es zu Verzögerungen, Verspätungen, Ausfällen oder auch zur Einstellung des Zugverkehrs kommen. „Wir werden euch umgehend informieren, sobald weitere Informationen vorliegen“, teilt das Unternehmen mit.

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!

red/dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de