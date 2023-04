Messerangriff im Zug - 16-Jähriger verletzt 15-Jährigen schwer

Bremen. In Bremen greift ein Jugendlicher einen 15-Jährigen mit einem Messer an, in Wennigsen stirbt ein Rennradfahrer. Der Polizei-Überblick.

Ein 16-Jähriger soll in einem Zug einen 15-Jährigen mit einem Messerstich schwer verletzt haben. Der Angriff ereignete sich am Mittwochabend in einem Zug kurz vor der Einfahrt in den Bremer Hauptbahnhof, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Jugendlichen waren nicht zusammen unterwegs. Der Grund des Angriffs ist unklar. Der Verletzte verließ die Bahn und wurde nach der Erstversorgung im Hauptbahnhof in ein Krankenhaus gebracht. Er soll außer Lebensgefahr sein.

Die Bundespolizei stoppte den Zug, in dem der mutmaßliche Täter noch saß. Einsatzkräfte der Polizei nahmen den 16-Jährigen am Bahnhof Bremen-Oslebshausen vorläufig fest. Die Suche nach dem Messer dauert an.

Mehr Blaulicht-Geschichten aus der Region:

Rennradfahrer stirbt nach Sturz

Drei Tage nach einem Rennradunfall in Wennigsen in der Region Hannover ist ein 45-Jähriger an seinen Verletzungen gestorben. Der Mann war am Montag mit vier anderen Radfahrern auf einem Weg an der Bundesstraße 217 nahe des Ortsteils Holtensen unterwegs, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Etwa einen Kilometer vor dem Ortseingang stürzte der Mann mit seinem Rennrad aus zunächst ungeklärter Ursache. An der Stelle war die Strecke abschüssig. Beim Aufprall erlitt er lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog den 45-Jährigen ins Krankenhaus. Dort starb der Mann.

Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

Ein Autofahrer ist in Molbergen im Landkreis Cloppenburg bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der 49 Jahre alte Autofahrer kam am Donnerstagvormittag aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Straßenbaum, wie die Polizei mitteilte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

dpa

