5 Millionen Euro – Bingo-Jackpot so hoch wie noch nie

Bingo ist kult. Die Umweltlotterie, im Original „Bingo! Die Umweltlotterie“ geschrieben, kommt verlässlich Sonntags um 17 Uhr im NDR, ein bisschen Studiopublikum, Studiokandidaten, die in der Sendung live gewinnen können – und dann werden Zahlen gezogen, heutzutage alles unter der Anleitung von NDR-Kultmoderator Michael Thürnau, dank der Sendung mittlerweile auch bekannt als „Bingo-Bär“.

Um reines Glücksspiel geht es hierbei nicht, ein Teil der Einnahmen wird an Vereine und Umweltprojekte in Norddeutschland gespendet. Und die werden in der Sendung in kleinen Einspielern vorgestellt. Von Brutflößen für Seeschwalben auf Fehmarn über Insektenhotels in Pragsdorf bis zum Fuchsmobil in Hamburg: Kleine und große Projekte in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt werden gefördert – und unter anderem in Braunschweig.

Im Bingo-Studiosaßen auch schon Menschen aus unserer Region.

Dreifachbingo bringt 5 Millionen Euro

Aber am Ende geht es natürlich ums Gewinnen: Auf dem Spielschein befinden sich 5x5 Felder, in der Sendung werden live Zahlen gezogen. Wer 5 in einer Reihe hat, hat einen Bingo. Man kennt es. Bei der Umweltlotterie gilt: Es sind auch Doppel- oder Dreifachbingo möglich. Letzterer bedeutet den Jackpot.

Fällt er nicht, wächst er weiter. Und das ist nun seit 11 Wochen passiert, wie die Toto-Lotto Niedersachsen GmbH am Sonntag mitteilt. Damit hat der Jackpot nun seine maximale Höhe von 5 Millionen Euro erreicht. Gewinnchance: 1:1,3 Millionen.

Auch Doppelbingo kann viel Geld gewinnen

Weil die Höhe planmäßiger Jackpots begrenzt sein muss, werden „alle Ausschüttungsbeträge, die über die Grenze von 5 Millionen Euro in der Gewinnklasse 1 hinausgehen, der Gewinnklasse 2 in derselben Ziehung zugeschlagen werden“, heißt es in der Mitteilung.

Übrigens: Den bisher höchsten Jackpot knackte ein Bingo-Fan aus Diepholz am 29. Mai 2022. Gewinn: 3.913.931,40 Euro.

Mehr zum Thema

eng

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de