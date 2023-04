Niedersachsen: Zwei Autos kollidieren mit Bäumen – Fahrer sterben

Lohne. Im Landkreis Vechta sind in der Nacht zwei Autofahrer tödlich verunglückt – die Unfälle ereigneten sich in unmittelbarer Nähe. Der Polizei-Überblick.

Lohne: Polizisten arbeiten an dem verunglückten Autowrack. Ein 66 Jahre alter Autofahrer ist bei einer Kollision mit einem Baum ums Leben gekommen. Wenig später starb ein weiterer Mann in der Nähe bei einem ähnlichen Unfall.

Innerhalb kurzer Zeit sind im Landkreis Vechta zwei Männer mit ihren Autos jeweils vor einen Baum gefahren und ums Leben gekommen. Ein 22-Jähriger war am Freitagabend aus bisher ungeklärter Ursache von einer Straße bei Lohne abgekommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er prallte demnach frontal gegen den Baum und starb noch an der Unfallstelle.

Etwa eine Stunde vorher war einige Hundert Meter entfernt ein 66-Jähriger mit seinem Auto ebenfalls gegen einen Baum gefahren. Der Mann überschlug sich und wurde tödlich verletzt. Auch hier war die Unfallursache am Samstag noch nicht bekannt.

Kreis Cuxhaven: Auto fährt auf Motorrad auf – Fahrer stirbt

Bei einem Auffahrunfall auf der A27 im Landkreis Cuxhaven ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Ein Auto mit zwei Insassen war am späten Freitagabend zwischen den Anschlussstellen Hagen im Bremischen und Stotel auf das Motorrad aufgefahren, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte.

Versuche, den Mann wiederzubeleben, blieben erfolglos. Die beiden Insassen des Autos blieben unverletzt. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an. Die Unfallstelle war noch bis in den Samstagmorgen hinein gesperrt.

