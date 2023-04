49-Euro-Ticket Hackerangriff auf Verkehrsanbieter in Hannover

Wegen eines Hackerangriffs hat der Großraumverkehr Hannover (GVH) den Vorverkauf für das 49-Euro-Ticket einstellen müssen. Ursache sei der Hackerangriff auf ein Verkehrsbetrieb, der im Auftrag die Kundenverwaltung für den Verkehrsverbund erledige, teilte ein GVH-Sprecher am Montag auf Anfrage mit.

Am Montag begann der Vorverkauf für das bundesweite Ticket für den Nah- und Regionalverkehr. Demnach wurde der Vorverkauf am Vormittag gestoppt, da Kunden wegen des Hackerangriffs keine Buchungsbestätigung erhalten würden. Kunden können das Ticket in der Zwischenzeit bei anderen Verkehrsanbietern kaufen - etwa bei der Deutschen Bahn. Zuvor hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ darüber berichtet.

dpa

