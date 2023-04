Neuer Millionär – Lottogewinner kommt aus Niedersachsen

Niedersachsen hat einen neuen Millionär. Alle sieben Zahlen der Ziehung der Zusatzlotterie Spiel 77 am Samstag stimmten bei dem Spieler überein – er knackte den Jackpot von insgesamt 1.277.777 Euro.

Der Gewinner ist bisher noch unbekannt. Er nahm an der Zusatzlotterie in Verbindung mit dem Klassiker LOTTO 6aus49 für acht Ausspielungen in einer Annahmestelle in Delmenhorst teil.

Die Chance auf so einen Gewinn der Klasse 1 beim Spiel 77 beläuft sich auf 1:10 Millionen.

Bereits sechs Spieler aus Niedersachsen konnten sich in diesem Jahr schon über einen Millionengewinn freuen.

Das waren die Gewinnzahlen der Ziehung vom 1. April 2023:

6 aus 49: 27, 28, 33, 36, 42, 45

Superzahl: 9

Super 6: 1, 4, 7, 6, 5, 0

Spiel 77: 5, 3, 7, 9, 7, 7, 8

red

