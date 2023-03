Hannover. In einem Kleingartenverein in Hannover haben Lauben gebrannt. Einsatzkräfte fanden eine leblose Person. Auch in Aurich wurde ein Mann tot gefunden.

In Hannover haben Einsatzkräfte nach einem Laubenbrand eine Leiche gefunden (Symbolfoto).

Polizei Niedersachsen Bremen Tote Person in brennender Gartenlaube gefunden

Ein Mensch ist bei einem Brand in einer Gartenlaube in Hannover-Hainholz gestorben. Nach Angaben der Feuerwehr brannten am Dienstagnachmittag zwei Lauben in einem Kleingartenverein. Anwohner hätten bereits den Verdacht gehabt, dass sich noch ein Mensch darin befinde. In den Trümmern fanden die Einsatzkräfte später die leblose Person. Laut Feuerwehr bestand die Gefahr, dass die Flammen auf eine dritte Laube überspringen. Nähere Informationen zu Alter und Geschlecht der toten Person sowie zur Brandursache machten die Behörden zunächst nicht.

Mann leblos in Keller gefunden – Polizei ermittelt

Nach dem Fund eines leblosen Mannes in dem Keller eines Mehrparteienhauses im ostfriesischen Aurich hat die Polizei Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Der 58-Jährige soll nun obduziert werden, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Einsatzkräfte waren in der Nacht zum Mittwoch zu dem Haus gerufen worden. Sie fanden den Mann leblos im Keller. Eine alarmierte Notärztin habe nur noch den Tod feststellen können, hieß es.

Den Ermittlungen der Polizei zufolge soll es kurz zuvor in dem Keller zu einer Rauchentwicklung gekommen sein. Zwei weitere Personen kamen mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus. Bei allen Personen handele es sich um Bewohner des Hauses, sagte eine Polizeisprecherin.

Toter in ausgebrannter Scheune war ein Mann

Nach dem Fund einer Leiche in einer ausgebrannten Scheune im Landkreis Osterholz ist die Polizei einen kleinen Schritt weiter. Inzwischen stehe fest, dass es sich bei dem Toten um einen Mann handele, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Es gebe auch erste Hinweise zur Identität. Ein abschließendes Ergebnis werde jedoch erst nach weiteren Laboruntersuchungen vorliegen.

Der Leichnam war erst acht Tage nach dem Brand bei Aufräumarbeiten entdeckt worden. In der Scheune in Ohlenstedt waren am 16. März mehrere Traktoren, Autos und Maschinen verbrannt. Das Gebäude wurde nahezu komplett zerstört. Die Ursache des Feuers und die Umstände des Todes seien nach wie vor unklar, teilte die Polizei mit.

Zwei Männer nach Verfolgungsfahrt festgenommen – Drogen im Auto

Nach einer rasanten Verfolgungsfahrt hat die Polizei in Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) zwei Männer mit mehreren Kilogramm mutmaßlicher Drogen gestellt. Die beiden hatten in der Nacht zum Mittwoch mit ihrem Auto stark beschleunigt, als sie von Streifenbeamten zum Anhalten aufgefordert wurden, wie die Polizei mitteilte. Zeitweise waren sie mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde unterwegs.

Schließlich touchierte der Wagen dann eine Baustellenabsperrung und landete in einem Straßengraben. Der 41-jährige Fahrer und sein 39-jähriger Beifahrer rannten zu Fuß davon, wurden jedoch mithilfe eines Hubschraubers und eines Fährtenhundes gefunden und festgenommen. Bei der Durchsuchung des Fluchtautos fanden die Beamten mehrere Kilo einer weißen Substanz sowie einen Baseballschläger und Pfefferspray. Nach Angaben der Polizei muss die Substanz noch untersucht werden. Zudem stellte sich heraus, dass der 41-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand.

15-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

Ein 15-Jähriger hat sich in der Nacht zum Mittwoch in Bremen mit einem gestohlenen Auto eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Der in einer Jugendgruppe lebende Jugendliche hatte die Schlüssel eines Fahrzeugs der Einrichtung entwendet, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach wurde der Diebstahl des Wagens bemerkt und der Polizei gemeldet. Ein Streifenwagen nahm die Verfolgung auf, der Jugendliche verweigerte sich aber einer Kontrolle und raste weiter.

Als die Polizisten ihn auf einem Feldweg stoppen wollten, fuhr der Jugendliche den Angaben zufolge auf einen Beamten zu, der aus dem Streifenwagen ausgestiegen war. Der Jugendliche fuhr weiter, obwohl der Mann zwei Warnschüsse in die Luft abgab. Die Polizisten nahmen die Verfolgung wieder auf, in einer Kurve verloren sowohl der Jugendliche als auch die Polizisten die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. Diese kamen von der Fahrbahn ab, der Wagen des Jugendlichen kippte zur Seite. Die Polizisten blieben unverletzt. Der 15-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Falsche Polizisten – Spuren führen auch in den Nordwesten

Bei Thüringer Ermittlungen wegen Betrugs durch falsche Polizisten führen die Spuren auch nach Hildesheim und Bremen. Im vergangenen Jahr gaben sich Unbekannte am Telefon als Polizeibeamte aus. Sie überzeugten Senioren aus Thüringen und dem Saarland davon, ihnen Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände zu übergeben. Etwa 700.000 Euro erbeuteten sie auf diese Weise, wie die Polizei Hildesheim am Mittwoch mitteilte.

Das Geld und die Wertgegenstände wurden an verabredete Orte gebracht. Eine Kurierfahrerin transportierte sie in andere Städte, unter anderem nach Hildesheim und Bremen. Die Beute wurde dort an unbekannte Hintermänner übergeben. Die Kurierfahrerin wurde im November vorläufig festgenommen. Nach den Hintermännern sucht die Polizei weiterhin. Das Thüringer Landeskriminalamt bittet nun um Hinweise zu drei mutmaßlichen Tätern.

Zollhund erschnüffelt bei Verkehrskontrolle kiloweise Drogen

Mehrere Kilogramm Drogen haben Zöllner bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 30 bei Osnabrück gefunden. Beim Überwachen des Verkehrs aus den Niederlanden war den Ermittlern am Dienstagabend ein Auto aufgefallen, wie das Hauptzollamt Osnabrück am Mittwoch mitteilte. Sie leiteten den Wagen zur Kontrolle auf einen Parkplatz. Bei der anschließenden Befragung des Fahrers wurden die Beamten skeptisch. So konnte sich der Mann beispielsweise nicht ausweisen.

Für eine intensivere Kontrolle des Wagens kam dann ein Spürhund zum Einsatz – und signalisierte den Beamten einen Fund im Reisegepäck. Es handelte sich um mehrere eingeschweißte Pakete, in denen sich mehr als drei Kilogramm Amphetamin und gut 200 Gramm Kokain befanden. Nach Angaben des Zolls beläuft sich der Wert der beschlagnahmten Drogen auf rund 43.000 Euro. Der Autofahrer wurde vorläufig festgenommen.

Polizei ermittelt nach tödlichem Unfall mit Fahrerflucht gegen Mann

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall auf der A27 mit Fahrerflucht hat die Polizei einen Verdächtigen ausfindig gemacht. Gegen den 33 Jahre alten Mann ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Tötung, unterlassener Hilfeleistung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Das gab die Polizeiinspektion Verden und Osterholz am Mittwoch bekannt.

Der Unfall hatte sich bereits Mitte März ereignet. Einer Mitteilung der Polizei zufolge fuhr ein SUV-Fahrer auf der Autobahn 27 bei Langwedel (Landkreis Verden) auf das Auto einer 28-Jährigen auf. Der Wagen der Frau wurde gegen eine Leitplanke geschleudert und sie eingeklemmt. Die Frau starb einen Tag später in einem Krankenhaus. Der Unfallverursacher fuhr zunächst in seinem Auto weiter. Rund einen Kilometer hinter der Unfallstelle ließ er seinen Wagen auf dem Standstreifen stehen und setzte die Flucht wohl zu Fuß fort. Die Polizei stellte das Auto sicher.

