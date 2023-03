Wie die Strandkörbe an die Nordseeküste zurückkehren

Zum Start der Osterferien in wenigen Tagen bereiten sich die Tourismusbetriebe an der niedersächsischen Nordseeküste und auf den Ostfriesischen Inseln auf die neue Urlaubssaison vor. (Archivbild)

Einen Urlaubsort wie Norddeich an der ostfriesischen Küste aus dem Winterschlaf zu holen, benötigt erstmal viel Muskelkraft: Mit einer Karre stemmt Sascha Frohloff einen kiloschweren, weißen Strandkorb auf die Gabel eines Radladers. Am Steuer des Fahrzeuges legt sein Kollege Uwe von der Pütten daraufhin den Rückwärtsgang rein. Er bugsiert den Strandkorb mit dem Radlader aus dem Strandkorblager ins Freie und lädt ihn dort auf einen bereit stehenden Anhänger. Strandkorb für Strandkorb kommt das Strandteam des Tourismus-Service Norden-Norddeich (Landkreis Aurich) so in diesen Tagen dem bevorstehenden Saisonstart ein Stück näher.

An diesem Wochenende beginnen die Osterferien in Bremen und Niedersachsen, die ersten Urlauber werden an der Küste erwartet. „Deshalb geben wir jetzt ein bisschen Gas“, sagt Strandchef Harald Lübbers. „Wir wollen unseren Gästen ja etwas bieten.“ Zehn Tage dauert es, bis das Team alle 700 Körbe aus dem Winterlager bis an den etwa zwei Kilometer entfernten Strand gebracht und aufgestellt hat.

Von April bis Oktober ist in Niedersachsen Strandkorbsaison

Trotz des derzeitigen Schmuddelwetters laufen wie in Norddeich an vielen Urlaubsorten an der niedersächsischen Küste und auf den Ostfriesischen Inseln gerade die Vorbereitungen für den Saisonstart. Die Strandkorbsaison ist meist von April bis Oktober. Nicht nur die Körbe werden rausgeputzt. Auch Spielgeräte, Sitzbänke, Mülleimer und Fahrradständer müssen wieder hergerichtet und aufgestellt werden.

Auf der Insel Borkum etwa hat die Strandmeisterei schon den Loopdeelenweg, einen Rundweg aus Holzdielen über Dünen, wieder aufgebaut. „Ansonsten stehen auch die typischen Strandaufbauten an“, sagt Dennis Möller von der Nordseeheilbad Borkum GmbH. In Kürze sollen auch die klassischen Milchbuden an den Stränden wieder aufgebaut werden. Auf einigen Inseln wie etwa auf Wangerooge muss nach der Sturmflutsaison teils noch neuer Sand für die Badestrände und als Stellfläche für Strandkörbe aufgefahren werden.

Ein Radlader holt einen Strandkorb aus dem Hochregal. Zum Start der Osterferien in wenigen Tagen bereiten sich die Tourismusbetriebe an der niedersächsischen Nordseeküste und auf den Ostfriesischen Inseln auf die neue Urlaubssaison vor. Das Strandteam des Tourismus-Service bringt die rund 700 Strandkörbe aus dem Winterlager an die Wasserkante. Foto: Lars Klemmer / dpa

Der Strandkorbdoktor von Norddeich

In Norddeich ist das nicht nötig – alle Strandkörbe sollen dort nun nach und nach bis April ihren Platz finden, sagt Strandchef Lübbers. Die Strandkorbhalle, in der sich in den Wintermonaten die hunderten blauen, grünen und weißen Strandkörbe auf vier Etagen bis unter die Decke stapeln, ist schon weitgehend leer. Später kommen dann auch noch die bei Gästen beliebten Schlafstrandkörbe, die Hundestrandkörbe und die barrierefreien Körbe an die Wasserkante. In diesem Jahr soll es in Norddeich zudem erstmals auch einen Saunastrandkorb geben. „Das wird sicherlich ein neues Highlight“, sagt Lübbers.

Bevor die Körbe wieder ans Wasser kommen, werden sie von Uwe von der Pütten durchgecheckt. Lose Bodenteile, defekte Klappen oder gebrochene Rückenteile repariert der „Strandkorb-Dokter“ in einer kleinen Werkstatt. „Das lohnt sich“, sagt der 59-Jährige – mindestens solang die Reparaturen den Neupreis für einen Korb nicht übersteigen. Die Körbe sind aus lange haltbarem Kunststoffgeflecht gefertigt. Bei guter Pflege können sie trotz rauem Nordseeklima 15 Jahre und länger das Saisongeschäft überstehen. In Norddeich stehen die Strandkörbe im Schnitt acht Jahre am Strand, bevor sie versteigert werden.

Der "Strandkorb-Dokter" Uwe von der Pütten repariert in der kleinen Werkstatt Strandkörbe für die kommende Saison. Foto: Lars Klemmer / dpa

Lieferprobleme auch bei Strandkörben

Das Reparieren lohnt sich auch, da der Nachschub in den vergangenen Jahren ausblieb. Lieferzeiten hätten sich während der Pandemie verlängert, teils seien gar keine neuen Körbe zu bekommen gewesen, sagt von der Pütten. Für die neue Saison hat der Norddeicher Tourismus-Service daher gleich 90 neue Strandkörbe bestellt, sonst sind es jedes Jahr nur etwa 30.

Mit dem Saisonstart geht für von der Pütten und seine Kolleginnen und Kollegen die arbeitsreiche Zeit erst richtig los. „Ich bin das ganze Jahr im Einsatz“, sagt der Strandwerker. Im Sommer ist er jeden Tag am Strand unterwegs und tauscht kaputte Körbe gegen neue aus. „Die Arbeit macht mir viel Spaß“ – einen besseren Job kann er sich nicht vorstellen, sagt er.

