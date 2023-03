Unfall bei Bad Grund im Harz: Auto fährt nachts gegen Baum

Bad Grund. Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstag zwischen Teichhütte und Eisdorf gekommen. Der Fahrer stand laut Polizei unter Betäubungsmittel-Einfluss.

Auf der Kreisstraße 431 bei Bad Grund ist es am späten Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Das berichtet die Polizei.

Ein Autofahrer war demnach gegen 22.10 Uhr von Teichhütte kommend in Richtung Eisdorf unterwegs. Laut Polizei kam der 33-Jährige aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit an die Witterungsverhältnisse in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der Pkw mit einem Baum.

Urintest fällt positiv aus

Der Fahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Ein freiwillig durchgeführter Urintest fiel positiv aus, sodass eine Blutprobe entnommen wurde, so die Polizei. Der Sachschaden am Baum sowie am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 10.500 Euro.

Lesen Sie heute Morgen auch:

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!

pol/mh

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de