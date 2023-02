Sonne blendet Autofahrer - Sechs Menschen bei Unfall verletzt

Sechs Menschen, darunter drei Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren, sind bei einem Autounfall bei Belm verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde ein 36-jähriger Autofahrer durch die Sonne geblendet und übersah dadurch den Wagen einer 31-Jährigen, die vor ihm auf einen Parkplatz abbiegen wollte.

Es kam zu einem Zusammenstoß, infolgedessen die Personen hinter dem Steuer verletzt wurden. Auch die 25 Jahre alte Beifahrerin des 36-Jährigen und die drei Kinder auf der Rückbank zogen sich leichte Verletzungen zu. Alle sechs Beteiligten mussten am Samstagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur Höhe des Sachschadens konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.

Auto fängt während der Fahrt Feuer - Fahrer rettet sich

Ein Auto ist im Emsland während der Fahrt in Brand geraten, der Fahrer konnte sich retten. Das Fahrzeug fing am Samstag bei Haren aus ungeklärter Ursache an zu qualmen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 42 Jahre alte Fahrer stellte das Auto auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 408 ab und entdeckte Flammen im Motorraum. Er alarmierte die Rettungskräfte, die Feuerwehr löschte den Brand. Dennoch wurde das Auto nach Auskunft der Polizei komplett zerstört. Auch die Fahrbahn wurde laut Polizei aufgrund der starken Hitze beschädigt. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

Frau fährt mit Mietwagen gegen Baum - vier Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Coppenbrügge (Landkreis Hameln Pyrmont) sind vier Menschen verletzt worden, darunter drei Kinder. Eine 35 Jahre alte Autofahrerin kam am Samstagmittag zwischen Coppenbrügge und Hohnsen mit einem Mietwagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Fahrerin und drei Kinder im Alter von 5, 8 und 13 Jahren kamen mit Verletzungen in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Pedelec-Fahrerin stürzt auf Parkplatz und verletzt sich schwer

Eine 75 Jahre alte Pedelec-Fahrerin ist auf einem Parkplatz in Freren (Landkreis Emsland) gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die Frau kam am Samstagnachmittag unmittelbar vor den Fahrradständern eines Marktes zu Fall, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie kam anschließend in ein Krankenhaus.

Alkoholisierter Fahrer rammt Auto auf A 31 - Frau schwer verletzt

Eine 38-jährige Autofahrerin ist bei einem Zusammenstoß auf der Autobahn 31 bei Wietmarschen (Landkreis Grafschaft Bentheim) schwer verletzt worden. Ein 40-Jähriger war ihr mit seinem Transporter von hinten aufgefahren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann alkoholisiert. Sein 18 Jahre alter Beifahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Den Angaben zufolge kam das Auto der 38-Jährigen nach dem Zusammenstoß von der Fahrbahn ab und auf der Seite liegend an einem Baum zum Stehen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 17 000 Euro. 1,22 Promille wurden im Atem des Unfallverursachers festgestellt. Die Fahrbahn in Richtung Süd war während der Rettungsarbeiten in der Nacht zum Sonntag gesperrt.

