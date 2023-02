Studie ergibt: Kunstobjekte bremsen Schnellfahrer aus

Michael Dörner (l), Professor an der Kunsthochschule Ottersberg, und Kira Keune, Studentin, stehen an der Bundesstraße 209 neben einem Kunstobjekt. Können Kunstobjekte am Straßenrand das Fahrverhalten von Verkehrsteilnehmern positiv beeinflussen? Das haben Wissenschaftler in einem Projekt nachgewiesen.