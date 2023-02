Kind von Autofahrer übersehen – schwer verletzt

Hildesheim. Ein 10-jähriges Kind wollte am Donnerstagmittag im Landkreis Hildesheim hinter dem Schulbus die Straße überqueren und wurde von einem Auto angefahren.

In Sibbesse ist ein Kind von einem Auto angefahren worden und hat sich schwer verletzt. Das 10- jährige Kind wollte hinter dem Schulbus die Straße überqueren. Ein Autofahrer übersah es.

Das zehn Jahre alte Kind verletzte sich bei dem Unfall schwer – es brach sich das Bein und musste in einem Krankenhaus versorgt werden, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte.

Der Unfall ereignete sich den Angaben nach am Donnerstag gegen 13.45 Uhr im Landkreis Hildesheim in der Gemeinde Sibbesse. Am Auto entstand ein leichter Schaden.

dpa

