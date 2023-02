Pferd kracht im Kreis Goslar mit Auto zusammen

Hahndorf. In Soltau schiebt ein Auto ein geparktes Fahrzeug in einen Baum, der Fahrer flüchtet zunächst. Unbekannte legen in Nienburg Pfosten auf Bahngleise.

Bei einer Promillefahrt in Soltau ist ein Fahrer in ein parkendes Auto gerauscht und anschließend zu Fuß geflohen.

Ein Pferd ist am Freitag mit einem Auto zusammengestoßen, teilt die Polizei Goslar am Sonntag mit. Demnach war ein 55-Jähriger in Hahndorf auf der Kreisstraße in Richtung Liebenburg unterwegs, als das Tier auf die Fahrbahn lief. Zuvor hatte es in einem Waldstück seine 60-jährige Reiterin abgeworfen und geflohen. Die Frau blieb unverletzt, das Pferd zog sich beim Crash Verletzungen zu. Am Auto des 55-Jährigen sei ein Schaden von etwa 5.000 Euro entstanden.

24-Jähriger schiebt geparktes Auto in einen Baum in Soltau

Unterwegs mit 1,86 Promille gewesen ist laut Polizei ein 24-jähriger Autofahrer. In der Nacht zu Sonntag touchierte er in Soltau auf einer Kreuzung erst ein Auto, bevor er von der Fahrbahn abkam und in einen geparkten Seat rauschte. Der Aufprall war so stark, dass der Seat in einem Baum geschoben wurde und mit der Vorderachse in der Luft hing.

Der 24-jährige Unfallverursacher lief zunächst davon. Die Polizei testete seinen Atemalkohol und stellte einen Wert von 1,86 Promille fest. Daraufhin wurde der Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe entnommen, heißt es im Polizeibericht.

Unbekannte beschädigen Zug bei Nienburg schwer

Drei Leitpfosten auf Bahngleise gelegt haben Unbekannte am Freitag in Holtorf bei Nienburg (Weser). Das teilt die Bundespolizei mit. Ein Güterzug erfasste die drei Pfosten, die eigentlich zum Straßenverkehr gehören, und wurde trotz Schnellbremsung stark beschädigt. Jetzt ermittelt die Bundespolizei wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Autofahrer in Wilhelmshaven schwer verletzt nach Baum-Zusammenstoß

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen bei Wilhelmshaven gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Bei dem Frontalaufprall sei der 20-Jährige in dem Wrack eingeklemmt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Mit schwerem Gerät musste er von Rettungskräften der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittler bemerkten noch an der Unfallstelle einen starken Alkoholgeruch bei dem Fahrer, ein Alkoholtest war jedoch in der Nacht auf den Sonntag nicht möglich. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

