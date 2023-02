Autofahrer erfasst Frau im Krankenfahrstuhl: Frau schwer verletzt

Delmenhorst. Ein Autofahrer hat am Samstagabend in Delmenhorst eine Frau in einem Krankenfahrstuhl erfasst. Sie musste schwer verletzt ins Krankenhaus.

In Delmenhorst hat ein Autofahrer eine Frau in einem Krankenfahrstuhl erfasst und schwer verletzt.

Eine 46 Jahre alte Fahrerin eines Elektro-Krankenfahrstuhls ist am Sonnabend in Delmenhorst beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Ein 55-jähriger Delmenhorster fuhr auf einen Supermarkt-Parkplatz und bemerkte beim Abbiegen die Frau auf dem Fußweg zu spät, wie Polizei am Samstag mitteilte. Der Krankenfahrstuhl wurde umgeworfen, die Fahrerin zog sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wohnwagenbrand in Oldenburg breitet sich auf Haus aus

Ein Feuer in einem Wohnwagen in Oldenburg hat fast zu einem Hausbrand geführt. Zwei Gasflaschen in dem Wohnwagen brannten ebenfalls, eine davon platzte, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Das Fahrzeug sei komplett ausgebrannt.

Das Feuer breitete sich am Samstagmorgen auf das Carport eines Hauses aus. Ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus konnte verhindert werden. Das Nachbarhaus sei bei dem Brand beschädigt worden. Es gab keine Verletzten. Die Ursache des Brandes war zunächst unbekannt.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

Auto prallt auf Landstraße gegen Baum – Fahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen auf einer Landstraße im Landkreis Hildesheim gegen einen Baum geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Der 31-Jährige war am Freitagabend auf der L469 zwischen den Ortsteilen Sack und Adenstedt unterwegs gewesen, als sein Wagen aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Straße abkam und frontal gegen einen Baum krachte. Zeugen riefen einen Rettungswagen, der den Mann mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus brachte. Nach Angaben der Polizei vom frühen Samstagmorgen hatte sich der Zustand des Mannes stabilisiert, so dass keine akute Lebensgefahr mehr bestand.

Einbrecher hinterlassen undefinierte Substanz an Tatort

In mindestens zwei Arztpraxen eines Gebäudekomplexes in Stuhr (Landkreis Diepholz) sind Unbekannte eingebrochen und haben dort eine Substanz versprüht. Die Feuerwehr konnte die Flüssigkeit nicht bestimmen, stellte aber fest, dass sie ungefährlich ist, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Eine Vermutung der Polizei sei, dass die Substanz der Spurenvernichtung diene. Die Täter versuchten in der Nacht auf Samstag noch in weitere Praxen und Büros des Gebäudes einzubrechen. Ob etwas gestohlen wurde, war zunächst nicht bekannt.

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de