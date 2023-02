Straßenumzüge: Auch die Niedersachsen können Karneval

Nach pandemiebedingter Zwangspause freuen sich die Jecken im Norden wieder auf ihre Umzüge. In Braunschweig – Niedersachsens größter Karnevalshochburg – hoffen die Veranstalter auf bis zu 250.000 Zuschauer auf den Straßen, wenn am 19. Februar wieder der traditionsreiche Umzug „Schoduvel“ durch die Straßen schlängelt.

Nach Angaben der Organisatoren sind in Braunschweig rund 4500 Aktive auf den Beinen, die den rund fünf Kilometer langen Umzug mitgestalten. 24 Musikzüge mit knapp 800 Spielleuten sind angemeldet. Auch Ministerpräsident Stephan Weil und Kulturminister Falko Mohrs sollen neben Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (alle SPD) mitfahren. Die Braunschweiger sind stolz auf den größten Karnevalsumzug Norddeutschlands.

9000 Jecken unterwegs in Damme

In der westniedersächsischen Kleinstadt Damme, gelegen zwischen Vechta und Osnabrück, geht es schon an diesem Wochenende hoch her auf den Straßen. Traditionell wird hier der Straßenkarneval eine Woche vor den üblichen Terminen gefeiert, und so starten am Sonntag die Narren um 12.33 Uhr zur Dammer Traditions-Fastnacht, gefolgt am Montag zu gleichen Zeit vom „Dammer Rosenmontag“.

In Damme sind gut doppelt so viele Menschen als Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Umzug unterwegs wie in Braunschweig, nämlich gut 9000. Und aus diesem Grund sind die Dammer Jecken seit eh und je der Meinung, eigentlich den größten Karnevalsumzug Norddeutschlands zu stellen, sagt Karnevalspräsident Moritz Enneking. Etwa 184 Gruppen machen mit, plus 25 Musikkapellen.

Wieder 20.000 Teilnehmer in Osnabrück?

Ein paar Kilometer weiter südlich, in Osnabrück, hat sich seit einigen Jahren auch ein Traditionsumzug etabliert. Hier heißt es „Osna Helau“, wenn sich am 18. Februar der Umzug zum Ossensamstag um 14 Uhr in Bewegung setzt. Hier machen rund 60 Teilnehmergruppen mit, die auf Wagen, zu Fuß oder als Tanzgruppen durch die Stadt ziehen. Mehr als 1000 Menschen ziehen als Aktive in diesem Umzug mit, berichtet Pressesprecherin Karin Haufs. Zum bislang letzten Ossensamstag im Jahr 2020 hatte die Polizei rund 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Stadt gezählt.

Frühlingserwachen in Bremen

In der Stadt Bremen soll dieses Jahr am 22. April Straßenkarneval gefeiert werden. Das Motto der Veranstaltung lautet „Frühlingserwachen“. Wie bei dem rheinischen Karneval und der alemannischen Fastnacht gehe es darum, die dunkle Jahreszeit zu vertreiben, sagte Ramona Schmalen vom Presseteam des Bremer Karnevals. Ansonsten bestünden einige Unterschiede.

„Beim Bremer Karneval gibt es beispielsweise keinen klassischen Umzug mit Wagen oder Kappensitzungen oder gar ein Prinzenpaar oder Dreigestirn“, sagte Schmalen. Stattdessen sollen Tänzerinnen und Künstler sich durch die Straßen bewegen. Das heißt nicht, dass der Bremer Karneval unpolitisch ist: Geplant ist eine Eröffnungsinszenierung, bei welcher Zugvögel sich weigern sollen, zu landen, weil die Erde trotz gegenteiliger Versprechen noch immer „verschmutzt und vergiftet“ sei. /

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Niedersachsen:

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de