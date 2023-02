Schwangere und Ungeborenes sterben bei Unfall auf der Flucht

Eine schwangere Frau und ihr ungeborenes Kind sind bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Rotenburg/Wümme gestorben. Offenbar war der 32 Jahre alte Fahrer des Autos nach einem Taschendiebstahl auf der Flucht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er wurde durch den Unfall am Donnerstag schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der Mann war bei Bremervörde in einer Kurve von der Straße abgekommen und mit seinem Fahrzeug gegen einen Baumstumpf in einem Straßengraben gefahren. Beide Autoinsassen waren nicht angeschnallt. Die 38 Jahre alte Frau und ihr ungeborenes Baby starben im Krankenhaus.

Vor dem Unfall hatte der Mann nach Polizeiangaben einer 82-Jährigen das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen. Er sei anschließend mit der Frau geflohen. Er war demnach mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und habe vor dem Unfall bereits „mehrere Verkehrsteilnehmer durch waghalsige Überholmanöver gefährdet“, teilte die Polizei mit.

Frachter läuft in Weser bei Bremen auf Grund

Ein Frachter ist am Donnerstagabend in der Weser bei Bremen auf Grund gelaufen. Bei dem Schiff mit Ziel Großbritannien gab es einen Maschinenausfall, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.

Das Schiff konnte nach dem Gezeitenwechsel abgeschleppt werde. Der Unfall ereignete sich laut Polizei kurz nach dem stadtbremischen Hafengebiet flussabwärts. Die Weser war zwischenzeitlich für den Schiffsverkehr gesperrt. Die Bremer Wasserschutzpolizei ermittelt.

Autofahrer stirbt bei Kollision mit Baum

Ein Autofahrer ist bei der Kollision mit einem Baum im Landµµkreis Nienburg gestorben. Der 78-Jährige war am Donnerstag in Stöckse mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dann prallte er mit seinem Wagen frontal gegen den Baum. Zeugen informierten die Polizei. Ein Notarzt versuchte, den Senior zu reanimieren, jedoch ohne Erfolg. Der 78-Jährige starb noch am Unfallort. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

55-Jähriger bei Streit lebensgefährlich verletzt

Zwei Männer sind in Hameln in Streit geraten, dabei wurde ein 55-Jähriger am Freitag lebensgefährlich verletzt. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Ein 27-Jähriger war Gast in der Wohnung des späteren Opfers, wie die Polizei mitteilte. Bei einem Streit attackierte der Jüngere den 55-Jährigen mit einem bisher unbekannten Gegenstand und fügte ihm diverse Verletzungen zu. Das Opfer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.µ

Zeugen hatten Hilferufe gehört und die Einsatzkräfte alarmiert. Da es in der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus auch nach Gas roch, informierten die Beamten die Feuerwehr. Es wurde jedoch kein Gasaustritt festgestellt. Die Polizei nahm den 27-Jährigen vor Ort vorläufig fest.

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Niedersachsen:

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de