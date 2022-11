Hannover: Stromausfall in Kinderkrankenhaus

In einem Kinderkrankenhaus in Hannover ist am Montag der Strom ausgefallen. Ursache war nach Angaben einer Feuerwehrsprecherin ein Feuer in einem Trafohäuschen am späten Nachmittag. Am Abend konnte ein Teil des Krankenhauses wieder regulär mit Strom versorgt werden. Andere Bereiche seien über Notstromaggregate und Leitungen der Feuerwehr versorgt worden, hieß es.

Die Kinder wurden von den Pflegerinnen und Pflegern auf den Stationen betreut. Ein Patient musste der Feuerwehrsprecherin zufolge in ein anderes Krankenhaus gebracht werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Ursache des Stromausfalles werde ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. „Wir klopfen alle Möglichkeiten derzeit mit Hochdruck ab.“ Vorrang habe aber zunächst die Gefahrenabwehr.

Brand in Gewerbehalle – Feuerwehrmann leicht verletzt

Der Brand in einer Gewerbehalle in Meppen hat am Montagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Weit über 100 Einsatzkräfte aus Meppen und verschiedenen Nachbarstädten eilten am Abend zur Einsatzstelle, sagte ein Sprecher der Feuerwehr im Emsland.

Ein Feuerwehrmann wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. Auch Kräfte des Technischen Hilfswerks und die Feuerwehr der Wehrtechnischen Dienststelle der Bundeswehr in Meppen halfen bei der Bekämpfung des Brandes im Ortsteil Schützenhof am Rand der Altstadt mit. Das Hallendach stürzte wegen des Feuers ein. Die Feuerwehr baute eine Wasserversorgung aus der in der Nähe gelegenen Ems auf. Auch Autos einer benachbarten Autovermietung wurden vom Feuer beschädigt.

Mann schießt mit Luftdruckwaffe auf Flüchtlingsheim

Nach Schüssen aus einer Luftdruckwaffe auf eine Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge in Sehnde bei Hannover gilt ein 34 Jahre alter Mann als tatverdächtig. Wie die Polizeidirektion Hannover am Montagabend mitteilte, kam es bereits am 28. Oktober zu dem Vorfall, der erst vier Tage später angezeigt wurde. Zwei Jungen im Alter von 12 und 14 Jahren hatten demzufolge von einer Außentreppe aus beobachtet, wie gegen 20.30 Uhr ein Mann von der Grundstücksgrenze aus mit einer Waffe geschossen hatte. Die beiden Jungen wurden weder getroffen noch verletzt.

Im Zuge der Ermittlungen fiel der Tatverdacht auf den 34 Jahre alten Mann, der in der Nähe der Unterkunft wohnt. Am Freitag durchsuchten Polizisten auf richterliche Anordnung die Wohnung des Mannes und stellten dabei eine Luftdruckwaffe sicher, die als Tatwaffe infrage komme, hieß es. Der Tatverdächtige wurde bei der Durchsuchung allerdings nicht angetroffen. Der Staatsschutz ermittelt gegen den 34-Jährigen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Mehr aus Niedersachsen:

dpa/red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de