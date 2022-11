Sehnde. Zu einem Großbrand kam es in Niedersachsen in Sehnde. Außerdem: Wegen versuchten Mordes in einer Asylunterkunft wurde ein Mann in Aurich angeklagt.

In Sehnde in der Region Hannover stand eine Ziegelei in Flammen. Etwa 130 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. (Symbol)

Blaulicht Niedersachsen Großbrand in Niedersachsen - ehemalige Ziegelei in Flammen

Die Halle einer ehemaligen Ziegelei ist in Sehnde (Region Hannover) einem Großbrand zum Opfer gefallen. Betroffen war laut Feuerwehr die 60 mal 20 Meter große „Keramische Hütte“. „Die Flammen schlugen teilweise aus dem Dach und Seitenöffnungen“, hieß es in einer Mitteilung der Feuerwehr vom Mittwochabend.

Etwa 130 Einsatzkräfte waren von Mittwochnachmittag bis in die Nacht mit dem Brand beschäftigt. In der Halle sei nur Unrat gelagert gewesen. Teile der Industriebrache mussten im Zuge der Löscharbeiten abgerissen werden. Ein angrenzendes, leerstehendes Gebäude konnte vor den Flammen bewahrt werden. Anwohner wurden wegen der starken Rauchentwicklung gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei am Donnerstagmorgen noch keine Angaben machen.

Brand auf Betriebsgelände im Landkreis Emsland verursacht hohen Sachschaden

Ein Feuer auf einem Betriebsgelände in Meppen (Landkreis Emsland) hat einen Sachschaden von etwa 20.000 Euro verursacht. Nach Angaben der Polizei von Donnerstag stand ein Holzstapel vor einer Lagerhalle in Flammen. Das angrenzende Gebäude brannte zwar nicht selbst, wurde durch das Feuer aber dennoch beschädigt. Wie es am Mittwochabend zu dem Brand kam, blieb zunächst unklar.

35-Jähriger wegen versuchten Mordes in Asylunterkunft angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Aurich hat gegen einen 35-Jährigen Anklage wegen versuchten Mordes erhoben. Dem Mann wird vorgeworfen, im Mai in einer Asylbewerberunterkunft in Aurich nach einem Streit mit einem Küchenmesser auf seinen Mitbewohner eingestochen zu haben, um diesen zu töten, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Der zu diesem Zeitpunkt bereits schlafende 29-Jährige erlitt mehrere Stichverletzungen an Armen und Beinen und im Unterbauch.

Der Streit zwischen den Männern, die beide aus Georgien stammen, war in der Nacht eskaliert. Beide sollen alkoholisiert gewesen sein. Dem Opfer gelang die Flucht. Der 29-Jährige wurde sofort in einer Klinik operiert.

Laut Staatsanwaltschaft hat der Angeklagte heimtückisch gehandelt. Ihm wird zudem zur Last gelegt, im April gemeinsam mit weiteren Personen auf einen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes eingeschlagen und –getreten sowie Mitarbeiter eines Einkaufsmarkts in Bramsche beleidigt zu haben.

