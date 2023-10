Party mit viel Gruselfaktor: Tipps für Halloween 2023

„Hu! Ha! Halloween! Süßes, sonst gibt’s Saures!“ (ein deutsches Kinderlied) – Der Oktober neigt sich dem Ende zu und plötzlich steht das schaurig-schöne Halloween-Fest vor der Tür. Verzaubert von der magischen Stimmung im Harz, holen nun viele ihre gruseligste Dekoration vom Dachboden, schnitzen Kürbisse und planen bereits ihre Verkleidung für eine Motto-bezogene Party.

Woher kommt Halloween?

In Deutschland wird der Abend vor Allerheiligen allerdings gar nicht so wild gefeiert, wie in den USA beispielsweise. Erst seit den 1990er Jahren sickern die amerikanischen Halloween-Bräuche so langsam zu uns, nach Europa, durch. Die Ursprünge dieser Feierlichkeit gehen allerdings noch viel weiter zurück, als vielen bekannt ist.

Sie gehen zurück auf das keltische Jahreskreisfest: „Samhain“. In dieser besonderen Zeit soll der Schleier zwischen den Lebenden und den Toten besonders dünn sein, und erlaubt somit den Übergang oder den Kontakt zu der Geisterwelt, auch Anderswelt genannt. Viele, die diesen Bräuchen bis heute noch nachgehen, stellen deshalb Fotos von verstorbenen Familienmitgliedern auf und hoffen dadurch diesen, in dieser besonderen Nacht, etwas näher sein zu dürfen. „Samhain“ repräsentiert damit auch den Übergang zwischen den Jahren. Drei Tage durfte dabei ordentlich getrunken und gefeiert werden, sodass davon auszugehen ist, das „Samhain“ kein Trauerfest ist.

Halloween im Harz

Wer also nicht allen Traditionen Folge leisten möchte, aber gerne feiern geht, allerdings noch immer auf der Suche nach einer geeigneten Harzer Halloween-Party ist, der bekommt von uns diese Tipps, die die Suche nach einer passenden Halloween-Party erleichtern sollten:

Halloween in Pullman City

Pullman City in Hasselfelde ist eine Erlebniswelt für die ganze Familie. Foto: Veranstalter / Pullman city

Vomk 28. bis 31. Oktober: Halloween-Special in Pullmann City, Verkleidung ist hier erwünscht. Hauptpartytag ist Samstag, der 28. Oktober. In der Indoorspielwelt dürfen Kinder ab 13 Uhr Monster basteln. Ab 17 Uhr steigt die Kids Halloween Party ebenfalls in der Indoorspielwelt. Willkommen sind Kinder bis etwa 12 Jahre. Es warten Partymusik, eine Gruselbahn, schaurige Spiele und der ein oder andere Gruselmoment. Ab 18.30 Uhr fängt die Party in der Big Moose Dance Hall statt. Ab 21 Uhr wird hier das gruseligste Kostüm gesucht. Tickets kann man online auf den Seiten von Pullman City bekommen.

Hexoweenmarkt in Thale

Der Wegweiser "Halloween Party" zeigt wo es zur Party geht... (Symbolbild) Foto: Matthias Bein / dpa-Zentralbild

27. bis 29. Oktober: „Hexoween-Markt“ im Kurpark Thale: „Bühnenspuk & Gruselspaß“ – Die Bodetal Tourismus GmbH veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Stadt Thale erneut den „Hexoween-Markt“ im Kurpark der Stadt mit tollem Rahmenprogramm. Offizieller Start ist am Freitag, 27. Oktober um 15 Uhr. Hier öffnen Handwerks-, Versorgungs- und Verkaufsstände ihre Luken und freuen sich auf ihre Gäste. Der Eintritt ist (an allen Tagen) frei. An allen Tagen gibt es reichlich Programm für jedes Alter. Sogar ein Sonderstempel anlässlich „20 Jahre Harzer Hexenstieg“ gibt es auf dem Hexoween-Markt am Hexenhaus-Stand direkt im Kurpark. Das Central-Theater-Thale zeigt am Samstag und am Sonntag um 14.30 Uhr den Film „Die Schule der magischen Tiere Teil I“. Der Sonntag startet hier mit dem 55. Harzlauf, Start- und Zielbereich befinden sich oberhalb des „Kaffeelochs“. Den krönenden Abschluss des Gruselwochenendes bildet der Liveauftritt von Schlagertitan Bernhard Brink am Sonntagabend.

Halloween in der Höhle

Gruselig dürfte es auch in der Höhle werden. Foto: zef art / stock.adobe.com

Am 31. Oktober spukt es sogar in der Barbarrossahöhle am Kyffhäuser. Ab 16 Uhr erwacht hier das dunkle Mittelalter für Kinder und Jugendliche.

Halloween auf Rollschuhen

In Schierke kommt das Grauen auf Rollschuhen: Bei DJ-Sounds darf man hier zur Rollschuhdisco abhotten, am Samstag, dem 28. Oktober, von 18 bis 22 Uhr in der Schierker Feuerstein Arena Am Winterbergtor 2 in Schierke. Gäste dürfen natürlich verkleidet kommen und sind auch ohne Rollen unter den Schuhen willkommen. Denn alle weiteren Aktiv-Angebote der Arena stehen an diesem Abend ebenfalls bis 22:00 Uhr zur Verfügung.

Halloween in Bad Lauterberg

Weniger Gruselfaktor, mehr Frischluftfaktor: In bad Lauterberg kann man wandern gehen. Foto: HTV

Auf den Spuren der Harzer Bergleute kann man in Bad Lauterberg wandeln. Los geht es am Montag, dem 30. Oktober ab 14 Uhr, Treffpunkt ist das Haus des Gastes in der Ritscherstraße. Die Wanderung ist 9 Kilometer lang, eine Einkehr in Dombrowskys Baude ist geplant.

Halloween-Party in Dorste

Hier tanzen die Skelette: In Dorste steigt die verrückteste Halloween-Party. Foto: Buchwald, Kirsten

Bitte recht gruselig: Im DGH Dorste gibt es die „Freaky Show“, die aufwändigste Halloween-Party im Sektor, verspricht zumindest das Plakat zur Veranstaltung. Wer hat das beste Kostüm? Videoanimation, Deko und vieles mehr wartet auf das Partyvolk am Samstag, 28. Oktober.

Halloween-Horror in Goslar

Halloween Kürbis Foto: karepa / stock.adobe.com

Nichts für schwache Nerven ist der Halloween-Horror in der Nachtschicht in Goslar in der Carl-Zeiss-Straße 1b am Samstag, dem 28. Oktober. Untote und alle anderen, die feiern wollen, sind ab 22.30 Uhr willkommen. Doch das ist nur Teil 1 des Horrors: Teil II folgt direkt am Montag, dem 30. Oktober, ab 22.30 Uhr in der Nachtschicht.

Gruseliger Kinderspaß in Scharzfeld

in Scharzfeld gibt es eher kreativen Grusel. Foto: Mark Haertl

Unheimlich wird es auch in Scharzfeld: Am Donnerstag, dem 19. Oktober, können alle Kinder im Jugendraum in Scharzfeld einen Kürbis aus Pappmaschee basteln.

Am Samstag, dem 21. Oktober, ab 14 Uhr, können Kinder und Jugendliche gruselige Deko im Jugendraum basteln.

Süßigkeiten und Halloween-Rezepte gibt es für alle, die sich am Dienstag, dem 31. Oktober, in den Jugendraum Scharzfeld trauen, und zwar ab 15 Uhr. Doch Vorsicht: Man tritt ein in das „Hounted House“.

Unheimlicher Spaß in Herzberg

Am Freitag, dem 13. Oktober, darf gefeiert werden: Von 19 bis 24 Uhr im Jugendzentrum Herzberg. Das Datum passt, der Gruselfaktor auch. Die Party ist Teil der interkommunalen Zusammenarbeit im Altkreis Osterode.

Halloween-Spaß auch in Pöhlde

Nichts für schwache Nerven ist wohl die Kinder Halloween Disko im Jugendraum Pöhlde am 20. Oktober von 17.30 bis 21 Uhr. Hier dürfen die Geister tanzen.

