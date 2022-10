Störungen im Fernverkehr zwischen Hannover und Berlin

Aufgrund einer technischen Störung hat es am Dienstag erhebliche Beeinträchtigungen im Bahnverkehr zwischen Hannover und Berlin gegeben. Auf der Strecke zwischen Stendal in Sachsen-Anhalt und der Hauptstadt wurden die Oberleitungen repariert, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Die am Nachmittag begonnenen Arbeiten waren am frühen Abend noch nicht abgeschlossen, sagte ein Bahn-Sprecher der dpa.

Betroffen waren alle ICE- und IC-Züge von Hannover beziehungsweise Göttingen nach Berlin. Die Züge wurden umgeleitet und verspäteten sich um rund eine Stunde, Züge in die Gegenrichtung fuhren den Angaben zufolge grundsätzlich wie geplant, verspäteten sich aber zumindest geringfügig. Die Bahn ging nach Angaben des Sprechers davon aus, dass die Arbeiten an den Oberleitungen noch im Laufe des Abends abgeschlossen würden.

dpa

