Sicherungskasten im Kreis Emsland explodiert – Zwei Verletzte

Bei der Explosion eines Sicherungskastens in einem Unternehmen in Werlte im Landkreis Emsland haben sich zwei Mitarbeiter verletzt. Ein Verletzter schwebt in Lebensgefahr und wurde am Dienstag in eine Klinik geflogen, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Ein Kollege sei leicht verletzt. Die Ursache für den Unfall in der Firma für Maschinen- und Anlagenbau war zunächst unklar.

Reiterin stirbt bei Verkehrsunfall im Landkreis Harburg

Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Eyendorf und Raven im Landkreis Harburg ist eine Reiterin ums Leben gekommen. Ein 76 Jahre alter Autofahrer fuhr am Dienstag auf das Pferd auf, wie die Polizei mitteilte. Auch das Pferd starb an der Unfallstelle. Ob die 61 Jahre alte Frau schon länger auf der Straße geritten war, war zunächst unklar. Trotz Reanimationsmaßnahmen überlebte die Reiterin den Unfall nicht.

Großbrand in Lagerhalle auf Schrottplatz in Hannover

Eine Lagerhalle auf einem Autoschrottplatz in Hannover hat in der Nacht zum Dienstag gebrannt. Verletzte gab es bei dem Feuer, bei dem auch Teile der Halle einstürzten, nicht, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Ursache war demnach am Dienstag noch unklar. Die Löscharbeiten dauerten den Einsatzkräften zu Folge bis zum Vormittag. Die Kriminalpolizei habe Ermittlungen aufgenommen.

Es bildete sich eine große Rauchwolke, weil in und um die Halle rund 60 Autos standen. Weil viel Löschwasser benötigt wurde, nutzten die Einsatzkräfte auch Wasser aus einem Kanal in der Nähe des Brandortes.

Bei den Löscharbeiten setzte die Feuerwehr zudem Drohnen ein, um sich ein Lagebild zu verschaffen. Um ein Wiederaufflammen des Feuers zu verhindern, haben die Einsatzkräfte einen Schaumteppich über dem Brandschutt verteilt. Die Schadenhöhe war zunächst unklar.

Schapen: Radfahrer bei Unfall mit Lastwagen lebensgefährlich verletzt

Ein Radfahrer ist im emsländischen Schapen lebensgefährlich verletzt worden, als er von einem vorbeifahrenden Lkw angefahren wurde. Nach Angaben der Polizei fuhr der Lastwagen am Dienstagmorgen in Richtung Ortsausgang, als er den am rechten Fahrbahnrand radelnden Mann überholte.

Als der Lastwagen wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs wieder auf die rechte Fahrbahn einscherte, sei der Radfahrer vom Außenspiegel des Lastwagens getroffen worden. Der Radfahrer stürzte. Ein Rettungshubschrauber wurde von den Einsatzkräften angefordert.

