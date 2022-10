Stuhr: 18-Jährige fährt frontal gegen Baum – schwer verletzt

Eine 18-Jährige ist mit ihrem Auto im Landkreis Diepholz frontal gegen einen Baum gefahren und dabei schwer verletzt worden. Die junge Frau war am Sonntag bei Stuhr unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei mitteilte.

Bei dem Aufprall brach laut Feuerwehr die Krone des Baumes ab und lag auf dem Auto und der Straße. Rettungskräfte befreiten die 18-Jährige aus ihrem Fahrzeug. Ein Rettungshubschrauber brachte eine Notärztin zur Unfallstelle. Die Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung dann aber mit einem Rettungswagen in einer Bremer Klinik transportiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

31-Jähriger durch Messerstich in Bauch schwer verletzt

Ein 31-Jähriger ist mit einem Messerstich in den Bauch in Leer schwer verletzt worden. Zunächst war es in der Nacht zum Sonntag auf dem Leeraner Volksfest Gallimarkt zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen, wie die Polizei mitteilte.

Dann schlugen einige der Beteiligten mit Fäusten zu. Schließlich habe ein 25-Jähriger mit einem Messer zugestochen. Das Opfer kam ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand nicht. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Mehr aus Niedersachsen:

Auffahrunfall nach Oldtimer-Brand auf A29

Nach dem Brand eines Oldtimers sind auf der Autobahn 29 bei einem Auffahrunfall drei Menschen verletzt worden. Der 53-jährige Fahrer des Oldtimers konnte zwischen Hahn-Lehmden und Jaderberg in Fahrtrichtung Wilhelmshaven seinen brennenden Wagen noch auf den Pannenstreifen lenken und ihn mit einer weiteren mitfahrenden Person unverletzt verlassen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt. Da die A29 halbseitig gesperrt werden musste, entstand ein Rückstau. Ein 53-jähriger Autofahrer fuhr auf das Stauende auf. Dabei verletzte er sich laut Polizei „wahrscheinlich schwer“. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Autos wurden bei dem Unfall zusammengeschoben. Ein 82 Jahre alter Mann und eine 48 Jahre alte Frau wurden leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 15.000 Euro.

dpa/red

