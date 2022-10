Pilotenstreik bei Eurowings: Ferienflieger aus Hannover bedroht

Hannover. Die Herbstferien in Niedersachsen starten – und es könnte gleich wegen des Eurowings-Streiks zu Problemen kommen. Welche Verbindungen betroffen sind.

Sie ist Lufthansas Antwort auf Ryanair, Easyjet und Co.: Eurowings. Die wichtigsten Informationen zur Lowcost-Airline.

Wegen des angekündigten Pilotenstreiks bei der Fluggesellschaft Eurowings drohen in den niedersächsischen Herbstferien Urlaubsflieger vom Airport Hannover auszufallen. „Es ist noch nicht sicher, ob die Flüge der Airline stattfinden“, sagte eine Flughafensprecherin am Sonntagmittag. Die Vereinigung Cockpit hat die Eurowings-Piloten aufgerufen, von Montag, 0 Uhr, bis einschließlich Mittwoch (19.10.) ihre Arbeit niederzulegen.

Am Airport Hannover-Langenhagen könnten in diesem Zeitraum vor allem Flieger von und nach Palma de Mallorca betroffen sein. Zudem geht es der Sprecherin zufolge um eine Verbindung ins griechische Thessaloniki. Die Passagiere wurden am Sonntag von der Airline gebeten, sich über die Webseite oder die Kunden-App fortlaufend über den Status ihres Fluges zu informieren.

Eurowings: Über die Hälfte der Flüge werden stattfinden

Von den insgesamt am Montag geplanten rund 400 Eurowings-Flügen würden aber voraussichtlich mehr als 230 stattfinden, teilte die Lufthansa-Tochter am Sonntag mit. Auch für Dienstag und Mittwoch gehe Eurowings davon aus, mehr als die Hälfte des geplanten Flugprogramms durchführen zu können.

