Ob Regen oder Sonne: 18 Harz-Tipps für jedes Wetter

Harz. Schön, schöner – der Harz: Ausflüge in einer der beliebtesten Regionen Deutschlands. Wir geben Tipps für jedes Wetter, ob Regen oder Sonne.

Ja ist denn schon Herbst im Harz? Zumindest fühlt es sich Ende Juli/Anfang August 2023 so an.

Der Sommer kann sich nicht so recht entscheiden, doch der Harz ist beliebter denn je. Die sagenhaften Harzer Wälder sowie die malerischen Städte und Orte bieten viel mehr, als so mancher vermutet. Schlösser, Burgen, Täler, Erlebnispfade und viel mehr locken Familien deutschlandweit in die vielfältige Region.

Hier sind 18 Tipps für die sonnigen sowie regnerischen Tage im Harz.

1. Baumwipfelpfad in Bad Harzburg (Outdoor)

Der Baumwipfelpfad in Bad Harzburg als Urlaubsziel. Foto: Baumwipfelpfad Bad Harzburg/ HarzVenture GmbH / HarzVenture GmbH

Ein 100 Meter langer Erlebnis-Pfad durch die Harzer Wipfel bietet den Besuchern einen Einblick in die Natur und die Kultur des Harzes. Besonderheit: ein Glassteg für eine tolle Aussicht und etwas Nervenkitzel.

Wo? Nordhäuser Str. 2b, 38667 Bad Harzburg, BurgBergCenter; Tel: 05322 5 333, Mail: info@bwp-harz.de,

Wann? April bis Oktober: 9.30 bis 18 Uhr, November bis März: 10 bis 16 Uhr

Preise:

Erwachsene: 8,50 Euro

Behinderte (Ausweis nötig): 7,50 Euro

Kinder (4-17): 7 Euro, Kinder bis 3: frei

Senioren ab 65: 8 Euro

Familienkarte (2 Erwachsene, 1 Kind 4-17 Jahre): 21,50 Euro, Familienkarte (2 Erwachsene und 2 Kinder 4-17 Jahre): 27,90 Euro, jedes weitere Kind: 5 Euro

Gruppen ab 20, Personen: je 8 Euro, Gruppen ab 50 Personen: je 7 Euro

Schulklassen: je 6,50 Euro

Besonderheiten: Hunde und Rauchen sind auf dem Pfad verboten. Ticketverkauf bzw. letzter Einlass ist jeweils eine Stunde vor der Schließung. Der Pfad ist barrierefrei.

2. Tierpark und Hexentanzplatz in Thale (Outdoor)

Junge Steinkäuze. Foto: Tierpark Hexentanzplatz / Bodetal Tourismus

Eine spannende Entdeckungsreise durch die heimische Tierwelt des Harzes. Rund 60 Tiere befinden sich im Tierpark Thale. Weitere Attraktionen sind: das Streichelgehege, Adventure-Hexengolf, der Spielplatz sowie der Hexenfigurenpark.

Wo? Hexentanzplatz, 406502 Thale; Tel.: 03947 77 68070, Mail: tierpark@bodetal.de

Wann? 9 bis 18 Uhr, letzter Einlass um 17 Uhr. In den Eintrittspreisen ist die Nutzung der Adventure-Hexen-Golf-Anlage enthalten.

Preise:

Erwachsene: 7 Euro

Kinder (4-12): 5 Euro

Behinderte / Studenten / Schüler: 6 Euro

Hunde je 2,50 Euro

Familienkarte 2 Erwachsene + max. 2 Kinder (4-12): 20 Euro, Familienkarte 2 Erwachsene + max. 3 Kinder (4-12): 23 Euro, Familienkarte 4, 2 Erwachsene + max. 4 Kinder (4-12): 25 Euro

Gruppenermäßigungen (ab 20 Personen) Erwachsene: je 6 Euro, Kinder: je 4 Euro

Besonderheiten: Der letzte Einlass ist eine Stunde vor Schließung. Hunde werden gegen eine Gebühr von 2,50 Euro in den Tierpark eingeladen.

3. Stadtrallye für Quedlinburg (Outdoor)

Die Straßen und die Geschichte von Quedlinburg entdecken. Foto: Tourist-Information Quedlinburg

Level 1, 2 oder 3? Die interaktive Quedlinburg-Stadtführung ist in verschiedenen Schwierigkeitsstufen buchbar (Empfehlung: ab 10 Jahre). Selbstverständlich können auch sportliche Erwachsene voll auf ihre Kosten kommen. Die Rallye ist gut geeignet als Teambuilding für Firmenfeiern.

Eine Stadtführung voller Spaß, Kreativität und Schnelligkeit. Es warten originelle, anspruchsvolle Rätseln und kreative Aufgaben.

Wo? Quedlinburg-Information am Markt, 406484 Quedlinburg; Tel.: 039 46 / 63 88 990; Mail: info@tourismusquedlinburg.de

Wann? Dauer: ca. 1,5- 3 Stunden (verschiedene Varianten)

Preise: 6 Euro bis 12 Euro pro Teilnehmer

Besonderheiten: Im Falle einer Buchung erhalten Sie eine detaillierte Buchungsbestätigung per PDF-Datei mit einer Anfahrtsbeschreibung und der Handy-Nummer Ihres Stadtführers.

4. Paintball im Oberharz (Indoor und Outdoor)

Deckung und Taktik sind beim Paintball besonders wichtig. Foto: Paintball Oberharz

Paintball ist ein Teamsport, der Spaß und Action garantiert. Es ist das perfekte Hobby für abenteuersuchende Harzbesucher, um mal so richtig Dampf abzulassen.

Wo? Mühlenstraße 53+54, 37444 Sankt Andreasberg; Tel.: 0558 210 22

Wann? Buchung erfolgt über die Website: www.paintball-harz.de

Preise: ab 19,90 Euro (verschiedene Pakete buchbar)

Besonderheiten: ab 16 Jahre (mit Aufsicht)

5. Wandererlebnispfad Goslar (Outdoor)

Ausprobieren und spielendes Lernen tragen dazu bei, die Natur hautnah mit allen Sinnen zu erleben – ein kleines Abenteuer für Groß und Klein.

Wo? Infos zum Pfad und Anfahrt: Freiwilligen-Agentur Goslar; Tel.: 05321 394256, Mail: info@freiwilligenagentur-goslar.de; Website: www.freiwilligenagentur-goslar.de

Wann? Rund um die Uhr geöffnet

Preise: kostenlos

Besonderheiten: Wanderbekleidung wäre praktisch; Strecke ca. 3 Kilometer

6. Bikepark Hahnenklee (Erlebnis Bocksberg)

Starke Trails im Bikepark Hahnenklee. Foto: Bikepark Hahnenklee

Im Bikepark Hahnenklee ist für alle die passende Strecke dabei: egal ob für Jungs, Mädels, Kids, Anfänger oder Profis. Der Transport erfolgt samt Fahrrad mit dem Sessellift auf den Berg. Auf allen Strecken, außer dem Singletrail, kann man Hindernisse umfahren. Ein Bike-Spaß für die ganze Familie.

Wo? Rathausstraße 6, 38644 Hahnenklee; Tel.: 05325 54 60400, Mail: info@bikeparkhahnenklee.de

Wann? Montag bis Sonntag, 9 bis 17.45 Uhr

Preise:

Tageskarte Montag bis Freitag: Erwachsene: 25,90 Euro, Kinder (4-14): 17,90 Euro

Tageskarte Samstag, Sonntag und Feiertag: Erwachsene: 29,90 Euro, Kinder (4-14): 20,90 Euro

4-Stunden-Ticket Montag bis Freitag: Erwachsene: 21,90 Euro, Kinder (4-14): 15,90 Euro

4-Stunden-Ticket Samstag, Sonntag und Feiertag: Erwachsene: 23,90 Euro, Kinder (4-14): 16,90 Euro

2-Stunden-Ticket Montag bis Freitag: Erwachsene: 12,90 Euro, Kinder (4-14): 8,90 Euro

5 Fahrten (übertragbar – 1 Jahr gültig): Erwachsene: 18 Euro, Kinder (4-14): 12,60 Euro

10 Fahrten (übertragbar – 1 Jahr gültig): Erwachsene: 34 Euro, Kinder (4-14): 23,80 Euro

Besonderheiten: Im Bikepark herrscht Protektoren-, Helm- und Mountainbikepflicht! Ausleihmöglichkeiten gibt es bei Board’n Bikes.

7. Annettes Kinderbauernhof in Bad Lauterberg (Outdoor)

Annette Mund ist jetzt auch pferdegestützte Therapeutin für Kinder. Foto: Katharina Wired / Kinderbauernhof Bartolfelde

Ein Erlebnistag für Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren: Auf Annettes Kinderbauernhof lernen Kinder alles rund um das Pony. Am 20. Oktober gibt es zudem die Möglichkeit, Annettes Bauernhof zu besuchen und Stockbrot sowie ein kleines Picknick zu machen. Eine Voranmeldung ist wichtig.

Wo: Bartolfelder Str. 43, 37431 Bad Lauterberg; Tel.: 05524 5627, Mail: annetteskinderbauernhof@t-online.de

Wann: Erlebnistag am 20. Oktober von 15 bis 17.30 Uhr

Preis: 15 Euro pro Kind

Besonderheiten: Eine Anmeldung ist wichtig.

8. Pullman City in Hasselfelde (Outdoor)

„Pullman City Harz bietet actionreiche Westernshows, authentische Darbietungen und eine Welt voller Erlebnisse“, wirbt der Wilde Westen. Ob es das Schürfen nach Gold am Yukon oder das Besuchen der Native Americans ist – Pullman City bietet ein unvergessliches Erlebnis und großes Kino für Fans des Wilden Westen.

Wo: Am Rosentale 1, 38899 Hasselfelde; Tel.: 03945 97 310

Wann: Bis zum 30. Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr. Der „Big Moose Saloon“ oder die „Dance Hall“ ist bis ca. 1 Uhr geöffnet.

Preise:

Kinder 5-14 Jahre: 13 Euro

Jugendliche 15-17: Jahre: 16 Euro

Erwachsene ab 18 Jahre: 22 Euro

Familienticket – Tonkykarte (gilt für 2 Erw. + bis zu 6 Kinder bis 14 Jahre): 49 Euro

Abendkasse – Freitag und Samstag (Beginn der Abendkasse ab 18.00 Uhr. Die Tickets sind nur vor Ort erhältlich): 5 Euro

Ermäßigung möglich

Besonderheiten: Geburtstagskinder bekommen freien Eintritt.

9. Rappbodetalsperre & Hängebrücke „TITAN-RT“ (Outdoor)

So schön ist die Rappbodetalsperre im Herbst – die TITAN-RT-Brücke bietet eine spannende Aussicht. Foto: Brabanski / NORDSTADTLICHT

Die 106 Meter hohe Rappbodetalsperre muss man erlebt haben: Besonders spannend ist die Hängebrücke mit dem eindrucksvollen Namen „TITAN-RT“. Sie hat eine Gesamtlänge von 458,5 Metern und erstreckt sich über dem kompletten Bode-Staubecken. Der Blick in die Tiefe sorgt allerdings für etwas Nervenkitzel.

Wo: Ein Parkplatz ist direkt am Tunnel der Rappbodetalsperre zu finden. Die Parkgebühren staffeln sich wie folgt: Pkw bis 3,5 Tonnen bis 3 Stunden 2,50 Euro/ein Tagesticket 5 Euro. Reisebusse dürfen innerhalb separater Busspur freiparken. Motorrad/Quad ebenfalls, jedoch nur auf ausgewiesenen Stellplätzen.

Rappbodetalsperre, 38889 Stadt Oberharz am Brocken; Tel.: 039454 892 273, Mail.: info@titan-rt.de

Wann: Ganzjährig und täglich von 8 bis 21.30 geöffnet

Preise:

Erwachsene regulär: 6 Euro

Kinderticket (4-14): 4 Euro

Gruppen ab 20 Personen: 5 Euro

Besonderheiten: Gegen Vorlage eines gültigen Personalausweises an der Kasse, erhalten Bewohner der Stadt Oberharz am Brocken einen Nachlass von 50 Prozent auf Kinder- und Erwachsenentickets. Eine Kombination mit anderen Rabatten ist ausgeschlossen.

10. Karsthöhle Heimkehle in Nordhausen (Indoor)

Ein Höhlen-Abenteuer in Nordhausen: Glasklare unterirdische Seen und eine über 22 Meter hohe Halle, genannt der Große Dom, erwarten die Besucher der Höhle Heimkehle.

Wo: Schauhöhle Heimkehle, An der Heimkehle, 306536 Südharz, Ortsteil Uftrungen; Tel.: 0346 53 305, Mail: hoehle@rossla.de

Wann: Im April bis Oktober: Dienstag bis Sonntag und an Ferientagen in Sachsen-Anhalt: 10 bis 17 Uhr. Führungsbeginn: um 10, 12, 14 und 16 Uhr.

Preise:

Kinder (3-16 Jahre, Zutritt erst ab 3 Jahren): 3,10 Euro

Familien (2 Erw. + max. 4 Kinder): 17 Euro

Erwachsenengruppen (ab 20 Pers. p. P.): 5 Euro

Erwachsene: 5,50 Euro

Erwachsene mit Kurkarte: 5 Euro

Studierende: 4 Euro

Besonderheiten: Warme Bekleidung ist empfehlenswert.

11. Escape-Room „Harz-Escape“ in Wernigerode (Indoor)

Knifflige Indoor-Rätsel mit schönem Ambiente. Foto: Harz-Escape

Wer Lust auf knifflige Indoor-Rätsel hat, der ist im „Harz-Escape“ Wernigerode genau richtig: Dort hat man die Möglichkeit, sich als vollwertige Hexen und Zauberer ausbilden zu lassen – zuvor steht jedoch noch eine Abschlussprüfung bevor… Hogwarts-Vibes sind garantiert. Eine redaktionelle Empfehlung: Das Escape-Game „Die Zauberprüfung“, 2 bis 4 Spieler, 60 Minuten Spielzeit.

Wo: Klintgasse 3 (Don Vito/Post), Marktstraße 1 (Zauberprüfung/Goldenes Buch), 38855 Wernigerode; Tel.: 0176 51967691, Mail: info@harzescape.de

Wann: Täglich von 10 bis 22 Uhr (Buchung nötig!)

Preise: Zwischen 29 und 45 Euro (je nach Gruppe)

Besonderheiten: Buchen nicht vergessen.

12. Weltkulturerbe Rammelsberg – Museum & Besucherbergwerk (Indoor)

Die Anlagen des heutigen Museums- und Besucherbergwerks Rammelsberg, das 1992 zusammen mit der Altstadt von Goslar von der UNESCO auf die Liste der Weltkulturerbestätten aufgenommen wurden, blicken auf eine über tausendjährige Geschichte zurück. Das Museum bietet neben weitläufigen Ausstellungsräumen auch die Möglichkeit, das Bergwerk zu besuchen und bei verschiedenen Führungen zu erkunden.

Wo? Weltkulturerbe Rammelsberg-Museum und Besucherbergwerk, Bergtal 1938640 Goslar, Tel.: 05321 750-0, Mail: info@rammelsberg.de

Wann? April bis Oktober täglich 9 bis 18 Uhr

Preise:

Tageskarte Museum: Erwachsene 9 Euro, Kinder/Jugendliche (bis 17 Jahre) 4,50 Euro, ermäßigt 6 Euro

Tageskarte Museum + eine Führung: Erwachsene: 16Euro, Kinder/Jugendliche (bis 17 Jahre) 9 Euro, ermäßigt 11 Euro

Tageskarte Museum + zwei Führungen: Erwachsene 21 Euro, Kinder/Jugendliche (bis 17 Jahre) 12 Euro, ermäßigt 15 Euro

Tageskarte Museum + drei Führungen: Erwachsene: 25 Euro, Kinder/Jugendliche (bis 17 Jahre) 14 Euro, ermäßigt: 17,50 Euro

Besonderheiten: Barrierefrei

13. „Bodebloc“ Braunlage (Indoor)

Indoor Boulderspot in Braunlage mit gemütlicher Atmosphäre. Foto: Ben Rees / Privat

Bouldern ist angesagt und sorgt für ein besseres Körpergefühl: Im „Bodebloc“ Braunlage, kann man an vielseitig gestalteten Wänden hoch hinaus, sich ausprobieren, spannende Bewegungsprobleme lösen und einfach eine gute Zeit haben. Auch eine Stärkung bekommst du in Form von Kaffee und selbstgebackenem Kuchen im Café „Bodebloc“.

Wo: Harzburger Straße 23, 38700 Braunlage; Tel. 05520 999 999 9, Mail: info@bodebloc.de

Wann: Dienstag, Donnerstag und Samstag: von 11 bis 21 Uhr, Sonntag: von 11 bis 20 Uhr, Mittwoch und Freitag: von 11 bis 18 Uhr

Preise:

Tageskarte: Erwachsene: 9,50 Euro, Kinder: 7 Euro, ermäßigt: 8,50 Euro

Monatskarte: Erwachsene: 55 Euro, Kinder: 38 Euro, ermäßigt: 45 Euro

Besonderheiten: Auch Jahreskarten sind erhältlich.

14. „GlowGolf Harz“ in Wildemann (Indoor)

Fluoreszierenden Farbexplosion bei Schwarzlicht sorgen für ein visuelles Erlebnis. Foto: GlowGolf Harz

Wer bei Minigolf in Wildemann an altbackene Schotterpisten und Betonbahnen denkt, liegt hier völlig falsch: GlowGolf erfindet das etwas angestaubte Freizeitvergnügen neu. Fluoreszierende Farbexplosionen bei Schwarzlicht sorgen für ein visuelles Erlebnis.

Wo: Im Spiegeltal 46, 38709 Wildemann; Tel.: 05323 98 2 48 48, Website bietet ein Kontaktformular: www.glowgolfharz.de

Wann: Vom 6. Juli bis 16. August gelten Sonderöffnungszeiten: Dienstag bis Freitag ab 14 Uhr geöffnet, Samstag und Sonntag ab 11 Uhr. Bitte um Voranmeldung – ohne Reservierung ist es nicht immer möglich zu spielen.

Preise:

Erwachsene: 9 Euro

Kinder bis einschl. 13 Jahre: 8 Euro

Familienkarte (2 Erwachsene / 2 Kinder): 32 Euro

Besonderheiten: Voranmeldung wird empfohlen.

15. Baumanshöhle – Rübeländer Tropfsteinhöhlen (Indoor)

Der Goethesaal in der Rübeländer Baumannshoehle in voller Pracht. Foto: Unbekannt / Jan Reichel

Das Markenzeichen der Baumannshöhle ist der besondere Reichtum an einzigartigen und unterschiedlichen Tropfsteinformationen und -gebilden. Bei einer ca. 50-minütigen Führung wird der Besucher über rund 300 Treppenstufen entlang des Führungsweges, tief hinein in die Harzer Berge geleitet. Dort gibt es dann alles Wissenswerte, rund um die Baumannshöhle, ihre Tropfsteine und die Höhlenbewohner.

Wo: Blankenburger Straße 35, 38889 Oberharz am Brocken, Ortsteil Rübeland; Tel.: 0394544 9132, Mail: info@harzer-hoehlen.de

Wann: Montag bis Sonntag 9.30 bis 17 Uhr. Am 21. Oktober ist letzter Einlass in die Baumannshöhle bereits um 16.15 Uhr.

Preise:

Führung: Erwachsene: 9,50 Euro, Kinder 4-14 Jahre: 6,50 Euro, Kinder unter 4 Jahren: frei

Familienticket (2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder): 29,50 Euro

Keine Führung: Erwachsene: 8 Euro, Kinder 4-14 Jahre: 5,50 Euro, Kinder unter 4 Jahren: frei

Familienticket (2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder): 24 Euro

Besonderheit: Tickets auch online buchbar.

16. HaWoGe-Spiele-Magazin (Indoor)

Barrierefreier Indoor-Spielplatz zum Toben und Spaßhaben. Viel Raum für Familien.

Wo? Ebereschenhof 538820 Halberstadt; Tel.: 03941 62 12 13 0, Mail: kontakt@hawogespiele-magazin.de

Wann? Öffnungszeiten variieren, weitere Info auf der Webseite: www.hawogespiele-magazin.de

Preise:

Dienstag bis Freitag: ab 1 Jahr: 6,50 Euro, ab 4 Jahre: 8 Euro,ab 18 Jahre: 6,50 Euro, Menschen mit Handicap: 4 Euro, Begleitperson: frei (Ausweis nötig)

Samstag bis Sonntag und Feiertage: ab 1 Jahr: 8 Euro, ab 4 Jahre: 9,50 Euro, ab 18 Jahre: 8 Euro, Menschen mit Handicap: 5 Euro, Begleitperson: frei (Ausweis nötig)

Happy hour ab 16:30 Uhr: ab 1 Jahr: 5,50 Euro,ab 4 Jahre: 7 Euro, ab 18 Jahre: 5,50 Euro, Menschen mit Handicap: 3 Euro, Begleitperson: frei (Ausweis nötig)

Besonderheiten: Kostenfreies Parken

17. Clip’n Climb Harz (Indoor)

Eine Kletterarena mit 26 bunten und abenteuerlichen Kletterstationen. „Auf euch warten unterschiedlichste Elemente für jeden Geschmack und jedes Level: Eisklettern, der Spaghetti-Berg, Astroball, eine Freifallrutsche und der Sprungturm für die Mutigsten“, so versprechen es die Veranstalter. Ab 4 Jahren.

Wo? Schulweg 2-437441, Bad Sachsa, Tel.: 05523 30000, Mail: support@ravensbergbasecamp.de

Wann? Täglich 10 bis 18.30 Uhr

Preise: Preise variieren stark je nach Alter und Gruppe. Ab 15 Euro.

Besonderheiten: Outdoor-Shop und Gastronomie

18. Museum Schloss Herzberg

Aufreißender Himmel über dem Schloss in Herzberg. Foto: Daniel Wucherpfennig / Privat

Für Kinder werden im Museum Aktivstationen angeboten, an denen die Kleinen mithilfe von Rätseln, Spielen und einer Spielzeugburg die Geschichte des Schlosses und der Welfen spielerisch kennenlernen können.

Wo? Schloss 2, 37412 Herzberg am Harz; Tel.: 05521 4799, Mail: mail@museum-schlossherzberg.de

Wann? April bis Oktober, Mittwoch bis Sonntag: 10 bis 16 Uhr

Preise: Regulär 3,50 Euro, ermäßigt 2 Euro.

Alle Angaben ohne Gewähr. Wir empfehlen, sich vorher bei den Anbietern zu informieren.

