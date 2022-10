Zehn brennende Fahrzeuge auf Autohaus-Gelände in Hildesheim

(Symbolbild) Großeinsatz der Feuerwehr in Hildesheim: An der Münchewiese brannten 10 Autos auf dem Gelände eines Autohauses.

Ein Brand auf dem Gelände eines Autohauses in Hildesheim hat zehn Autos fast komplett zerstört und einen Schaden in Höhe von rund 400.000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, griff das Feuer am Sonntagabend von den Autos auf die Fassade des Hauses über. Wegen der Löschung des Feuers war die Münchewiese etwa eine Stunde voll gesperrt. Es gab keine Verletzten. Die Ursache des Brandes war zunächst nicht bekannt.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Niedersachsen:

Auto kracht gegen Baum - Fahrer stirbt schwer verletzt im Krankenhaus

Nach einem Aufprall eines Autos gegen einen Baum in Rhede (Landkreis Emsland) ist der 56-jährige Fahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam der Mann am Samstagmittag mit seinem Auto links von der Straße ab, überfuhr ein Straßenschild und fuhr gegen den Baum. Er wurde demnach reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf verstarb. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de