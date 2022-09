Neue Corona-Regeln ab Samstag in Niedersachsen: ÖPNV betroffen

Hannover. Ab Oktober gelten neue Corona-Regeln. In Niedersachsen könnte eine von ihnen viele Menschen auf dem Weg zur Arbeit betreffen.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat die neuen, an die Omikron-Varianten angepassten Corona-Impfstoffe als Auffrischungsimpfung empfohlen. Entscheidender als die Wahl des konkreten Impfstoffs ist nach Ansicht der Impfexperten aber, dass sich die Menschen überhaupt impfen und sich insbesondere boostern lassen. Mit der Empfehlung ändert sich für die Zielgruppen nichts.

Wer Bus oder Bahn im niedersächsischen Nahverkehr fährt, kann dort künftig auch eine OP-Maske tragen. Von Samstag an greift im Bundesland laut Gesundheitsministerium eine veränderte Maskenpflicht im Nahverkehr. Zuvor war eine FFP2-Maske Pflicht, die allerdings nicht für Kinder unter 14 Jahren galt.

Wer weiterhin eine FFP2-Maske tragen möchte, kann dies natürlich tun. Diese Masken bieten einen höheren Schutz als OP-Masken. Für den Nahverkehr gibt es keine bundeseinheitlichen Regeln. Im Fernverkehr, also etwa Zügen der Deutsche Bahn, gilt von Samstag an bundesweit eine FFP2-Maskenpflicht, Kinder bis 13 Jahren können auch eine OP-Maske tragen.

In Flugzeugen entfällt künftig die Maskenpflicht

Ab Oktober gelten bundesweit neue Corona-Regeln. Für die Menschen in Niedersachsen bedeutet dies jedoch eher geringfügige Änderungen. In Flugzeugen entfällt künftig etwa die Maskenpflicht.

Die Landesregierung hatte in der vergangenen Woche einen Stufenplan für mögliche verschärfte Corona-Regeln vorgelegt. Die maßgeblichen Werte sind dafür die Belegung der Intensivbetten sowie die Sieben-Tage-Hospitalisierung. Dieser Wert gibt an, wie viele Patientinnen und Patienten je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb von sieben Tagen neu mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern aufgenommen wurden.

Von diesen im Plan festgehaltenen Werten ist Niedersachsen derzeit allerdings ziemlich weit entfernt. Somit müsste sich die Situation deutlich verschlechtern, bis verschärfte Regeln greifen könnten. Das könnten dann etwa Maskenpflichten in bestimmten Bereichen sein.

dpa

