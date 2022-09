Ein 25-Jähriger musste sich am Montag vor dem Landgericht Braunschweig verantworten. Der Wolfsburger soll für eine Bande bis April 2021 kiloweise Marihuana von einer Indoor-Cannabisplantage in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in Schöningen im Landkreis Helmstedt zu verschiedenen Orten gefahren haben. Trotz der großen Mengen beließen es die Richter bei einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung wegen Beihilfe. Der Mann war vollumfänglich geständig und trug zur Aufklärung bei. (Symbolfoto)