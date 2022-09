Lottospieler aus Niedersachsen gewinnt 28,2 Millionen Euro

Hannover. Bei der Ziehung am Samstag hatte der Spieler, der in der Region Hannover den Spielschein einreichte, alle sechs Kreuze und die Superzahl richtig.

Bei der Lotto-Ziehung 6 aus 49 am Samstag hat ein noch unbekannter Spielteilnehmer aus Niedersachsen alle sechs Kreuze sowie die Superzahl auf seinem Spielschein richtig gesetzt – und somit den Millionenjackpot geknackt, wie Lotto Niedersachsen mitteilte. Bundesweit lag der Gewinner mit seinen Zahlen als einziger in der Gewinnklasse 1 des Klassikers richtig und erhält nun genau 28.270.267,80 Euro. Das ist die zweithöchste Gewinnsumme, die ein niedersächsischer Spielteilnehmer jemals bei Lotto 6 aus 49 erhalten hat.

Seinen Spielschein inklusive der Teilnahme an den Zusatzlotterien Super 6 und Spiel 77 für eine Laufzeit von acht Wochen reichte der Glückliche in einer Annahmestelle von Lotto Niedersachsen in der Region Hannover ein.

Weiterer Niedersachse gewinnt bei Super 6 – nun 101 Großgewinner aus Niedersachsen in 2022

Ebenso konnte sich ein weiterer, noch unbekannter Spielteilnehmer bei der Ziehung der Zusatzlotterie Super 6 am Samstag freuen. Alle sechs Ziffern seiner Spielscheinnummer stimmten mit den gezogenen Gewinnzahlen überein, sodass er nun 100.000 Euro in der Gewinnklasse 1 erhält. An Super 6 nahm der Gewinner in einer Annahmestelle im Landkreis Oldenburg teil. Insgesamt konnten sich bereits 101 niedersächsische Spielteilnehmer im Jahr 2022 über einen Gewinn von mindestens 100.000 Euro bei den Lotterien von Lotto Niedersachsen freuen – zehn davon in Millionenhöhe.

red

