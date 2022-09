Zwei Schwerverletzte bei Autounfall – Wagen überschlägt sich

Bei einem Verkehrsunfall in Großenkneten (Landkreis Oldenburg) sind zwei Senioren schwer verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Der 84-jährige Autofahrer war am Sonntagnachmittag aus ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Wagen gegen einen Betonpfosten gefahren, wie die Polizei mitteilte. In Folge der Kollision überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen.

Der Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Seine 83-jährige Ehefrau, die ebenfalls im Auto saß, erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht.

Drei Erwachsene und ein Kind bei Zusammenstoß verletzt

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Transporter und einem Auto bei Hildesheim sind drei Erwachsene und ein Kind verletzt worden. Der 49-jährige Transporterfahrer habe auf einer Bundesstraße wenden wollen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die 65-jährige Autofahrerin habe das falsch gedeutet und zum Überholen angesetzt. Sie sei bei dem Unfall am Samstagmorgen „stark“ verletzt worden, teilte die Polizei weiter mit. Ihre 41-jährige Mitfahrerin, ein neunjähriges Kind im Auto und der Transporterfahrer seien leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Zwei Autofahrer bei Zusammenstoß verletzt

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos bei Bockenem (Landkreis Hildesheim) sind zwei Männer verletzt worden. Ein 56-Jähriger sei am Sonntagmorgen „verbotenerweise“ auf einem Feldweg gefahren und auf die Bundesstraße abgebogen, teilte die Polizei mit. Dabei habe er das Auto eines 39-Jährigen übersehen. Dieser habe den Zusammenstoß nicht verhindern können und sei mit „hoher Geschwindigkeit“ gegen das Auto geprallt. Das Auto des 56-Jährigen sei durch die Kollision mehrere Meter weit geschleudert worden. Beide Männer kamen in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Fahrradfahrerin angefahren und schwer verletzt

Eine Rennradfahrerin ist in der Nähe von Elze (Landkreis Hildesheim) von einem Autofahrer angefahren und schwer verletzt worden. Der Mann habe die 37-Jährige an einer Einmündung übersehen, teilte die Polizei mit. Die Frau sei am Sonntagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

