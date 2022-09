Mensch verbrennt in Auto nach Unfall auf der Bundesstraße 70

Bei dem Zusammenstoß mit einem Lastwagen wurde eine Person im Auto eingeklemmt. Der Wagen brach in Flammen aus. Die Person starb am Unfallort.

Ein Mensch ist nach einem Verkehrsunfall bei Geeste (Landkreis Emsland) in einem brennenden Auto gestorben. Aus zunächst unbekannter Ursache war der Wagen am frühen Donnerstag auf der Bundesstraße 70 in Höhe der Abfahrt Varloh in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lastwagen zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Das Auto fing Feuer. Die Person am Steuer wurde eingeklemmt und starb noch am Unfallort. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Nähere Angaben zu den Beteiligten sowie zum Sachschaden gab es zunächst nicht.

Zeugen retten leblosen Mann aus Wasser in Hannover

Zwei Kanufahrer und ein Passant haben in Hannover einen Menschen aus dem Wasser gerettet. Der Mann habe am Ufer der Leineabstiegsschleuse wiederbelebt werden müssen und sei am Mittwochabend in einem lebensbedrohlichen Zustand in eine Klinik gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zuvor hatten die Kanufahrer und der Passant demnach eine schwimmende Person beobachtet, die mit dem Kopf unter Wasser geraten und nicht wieder aufgetaucht war. Sie suchten laut Feuerwehr daraufhin nach dem Mann und brachten ihn ans Ufer. Die Feuerwehr dankte ihnen für ihren „nicht selbstverständlichen Einsatz“. Notfallseelsorger kümmerten sich um die Zeugen.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Niedersachsen:

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de