Niedersachsen: Kinder werfen Gegenstände von Brücke auf Straße

Die Lichtspur eines Autos ist in der Abenddämmerung auf einer Fahrbahn zu sehen. In Bad Münder sollen Kinder Gegenstände auf die Straße geworfen haben. (Symbolbild)

In Bad Münder im Kreis Hameln-Pyrmont sollen Kinder Gegenstände von einer Fußgängerbrücke auf eine Hauptstraße geworfen haben. Dadurch hätten sie am Montag einen Autofahrer gefährdet, teilte die Polizei mit. Nach Angaben des 28 Jahre alten Autofahrers landete ein Stein hinter dessen Auto, nachdem er die Brücke passiert hatte, hieß es.

Die Polizei entdeckte drei Jungen im Alter von sieben, acht und zehn Jahren bei der Brücke. Sie stritten die Tat ab. Ein Zeuge bestätigte allerdings die Aussagen des 28-Jährigen. Die Polizei ermittelt deshalb jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Erst vor wenigen Wochen hatte ein Mann in der Nähe von Hildesheim einen Gullydeckel von einer Autobahnbrücke geworfen. Dabei wurden zwei Menschen schwer sowie lebensbedrohlich verletzt. In dem Fall ermittelt die Polizei nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Bad Bentheim: Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Bad Bentheim im Landkreis Grafschaft Bentheim schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stieß das Motorrad am Dienstagmorgen an einer Kreuzung mit einem Auto zusammen. Beide Fahrzeuge kamen im Graben zum Stehen.

Während der Autofahrer unverletzt blieb, musste der Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallursache blieb zunächst unklar. Auch zum Alter der Beteiligten gab es vorerst keine Angaben.

Lüchow: Polizei ermittelt wegen Schlafmitteln nach Partyrausch

Bei einer ausgelassenen Party nach einem Fußball-Turnier in Zernien im Landkreis Lüchow-Dannenberg Anfang Juli mussten drei 20, 24 und 27 Jahre alte Frauen medizinisch behandelt werden. Neben der Alkoholisierung wurde durch medizinische Gutachten auch eine Schlafmittelbeeinflussung bei den beiden Älteren im Blut nachgewiesen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Beamten ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung. Hinweise aus dem Umfeld der Frauen, auf welchen Wege es zu der Schlafmittelbeeinflussung kam, gebe es derzeit nicht, hieß es weiter.

Die Polizei weißt darauf hin, dass Feiernde Getränke bei der Bedienung bestellen, selbst entgegennehmen und nicht unbeaufsichtigt lassen sollten. Von Unbekannten sollten keine offenen Getränke angenommen werden.

dpa

