Motorradfahrer im Kreis Osnabrück nach Unfall schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall bei Belm im Landkreis Osnabrück schwer verletzt worden. Der Mann sei in einer scharfen Rechtskurve von der Straße abgekommen und in einem Graben gelandet, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Dabei habe er sich vermutlich einen Oberschenkelbruch zugezogen. Nach dem Unfall am Montagabend wurde der Verletzte in ein Krankenhaus transportiert. Die Ursache für den Unfall blieb zunächst unbekannt.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Autofahrer nach Auffahrunfall auf A352 bei Langenhagen schwer verletzt

Ein 62-Jähriger ist bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 352 bei Langenhagen schwer verletzt worden. Der Autofahrer fuhr aus zunächst unbekannten Gründen auf einen Lastwagen auf und geriet dabei unter den Auflieger, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.

Lesen Sie mehr:

Mit einem Rettungshubschrauber musste der Verletzte am Montagabend in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Autobahn 352 war an der Anschlussstelle zum Flughafen in Fahrtrichtung Hamburg für die Dauer der Aufräumarbeiten gesperrt. dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de