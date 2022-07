Niedersachsen: Automatensprengung zerstört ganze Bankfiliale

Mit der Sprengung eines Geldautomaten in Edewecht im Landkreis Ammerland haben unbekannte Täter einen hohen Schaden am Gebäude einer Bank angerichtet. Zahlreiche Trümmerteile lagen am Mittwoch vor dem Haus, das mit Flatterband abgesperrt wurde. Auch der Kreuzungsbereich vor dem Gebäude wurde gesperrt und der Verkehr umgeleitet, wie eine Polizeisprecherin sagte. Demnach konnten die Beschäftigten der Bank nicht zu ihren Arbeitsplätzen.

Die Schadenshöhe sei noch unklar, sagte die Sprecherin mit Verweis auf die laufenden Untersuchungen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter in der Nacht mit einem hochmotorisierten Fahrzeug vom Tatort flohen. Die Ermittler hoffen auf Zeugenaussagen.

Busfahrer verunglückt tödlich im Kreis Rotenburg

Ein 62-jähriger Busfahrer ist in Eversen im Kreis Rotenburg vermutlich wegen ernster gesundheitlicher Probleme mit einem Linienbus tödlich verunglückt. Der Mann war am Dienstag in dem Fahrzeug ohne Fahrgäste unterwegs, als er nach links von einer Straße abkam und im Seitenraum mit drei Bäumen, einer Laterne und einem Zaun kollidierte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Ersthelfer hätten den leblosen Mann in seiner Fahrerkabine gefunden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation sei der 62-Jährige an der Unfallstelle verstorben. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf etwa 30.000 Euro.

Springe: Autofahrer rammt bei Verfolgungsfahrt Polizeiwagen

Ein Autofahrer hat bei einer Verfolgungsfahrt mit seinem Wagen ein Polizeiauto gerammt. Der Verdächtige floh am Dienstag in Springe vor einer Verkehrskontrolle, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Flüchtige konnte zunächst nicht gefasst werden.

Den Angaben zufolge wollten Beamte den Wagen des Mannes wegen einer möglicherweise unzulässigen Beleuchtung im Ortsteil Gestorf anhalten und kontrollieren. Der Fahrer floh daraufhin. Teilweise sei er mit über 100 Kilometern pro Stunde durch Ortschaften gefahren. Mehrere Fußgänger und Radfahrer hätten ausweichen müssen, hieß es.

Während der Flucht kam es zum Zusammenprall mit dem Auto eines 70 Jahre alten Fahrers, der unverletzt blieb. Als die Beamten den Flüchtigen einholten, setzte dieser zurück, rammte auch das Polizeiauto und setzte seine Flucht fort. Die Polizei brach die Verfolgung wenig später ab.

Beamte fanden den verlassenen Wagen am Dienstagabend auf einem Bauernhof in Koldingen (Region Hannover). Er wurde sichergestellt. Der Verkehrsunfalldienst Hannover ermittelt gegen den Unbekannten wegen mehrfacher Straßenverkehrsgefährdung. Es entstand ein Schaden von etwa 17.000 Euro.

Verletzte bei Hausbrand im Emsland

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Dörpen im Landkreis Emsland sind mehrere Menschen verletzt worden. Eine 34 Jahre alte Frau wurde nach Polizeiangaben vom Mittwoch durch eine Rauchgasvergiftung schwer verletzt. Vier Kinder im Alter von ein, vier, acht und zehn Jahren wurden vorsorglich mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Feuer war aus zunächst ungeklärten Gründen am Dienstagnachmittag im Obergeschoss des Hauses ausgebrochen. Die Feuerwehr Dörpen löschte mit 25 Einsatzkräften den Brand. Der Sachschaden liegt bei rund 50.000 Euro.

