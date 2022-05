„Gute Stube“: Gemütlichkeit Dank samtiger Stoffe in Braunschweig

Sie verbindet den Altbau mit Moderne, verknüpft edle grüne Samtsessel mit Holzmöbeln vom Flohmarkt und zarte Rosatöne sorgen im Ankleidezimmer für eine verspielte und feminine Atmosphäre. Eileen Bayer hat eine Wohlfühloase für sich und ihren Mann im westlichen Ringgebiet geschaffen. Was ihren Stil auszeichnet und welche Herausforderungen der einjährige Mitbewohner, Hund Filou mit sich gebracht hat, verrät die 29-Jährige im Gespräch.

Der Stuck an den Decken hat Eileen Bayer im Sturm erobert

„Seit drei Jahren wohne ich mit meinem Mann und unserem Hund Filou in diesem Altbautraum. Ein Labradoodle, der uns sofort verzaubert hat.

Als wir die Wohnung hier zum ersten Mal besichtigt haben, war sie noch im Sanierungszustand. Erst einmal schwer vorstellbar, wie eine solche Wohnung dann am Ende aussehen kann, aber als wir in das Wohn- und Esszimmer gekommen sind und ich den Stuck an den Wänden entdeckt habe, war mein Herz im Sturm erobert. Die hohen Decken, die großen Fenster, alles hat sofort gepasst und da war klar, dass wir hier einziehen möchten und das hat zum Glück auch geklappt.

„Gute Stube“ - zu Gast bei Eileen Bayer „Gute Stube“ - zu Gast bei Eileen Bayer Eileen Bayer wohnt mit ihrem Mann und Hund Filou in einem sanierten Altbautraum. So sieht es bei der 29-Jährigen aus. Foto: Sebastian Priebe/regios24

Bei der Einrichtung wird man hier viele Teile vom Flohmarkt und von unseren Großeltern finden. Ich finde es schön neu und alt zu kombinieren und ich habe in den letzten Jahren eine Vorliebe für schwarze Möbelstücke entwickelt. In Kombination mit goldfarbenen Akzenten und grünen Möbelstücken gefällt es mir besonders gut. Und grün ist hier natürlich auch sehr dominant. Nicht nur Pflanzen setze ich gerne in Szene, ausschlaggebend war eigentlich das supergemütliche und große grüne Samtsofa. Drumherum haben sich dann weitere Teile wie der wunderbare dunkelgrüne Samtsessel und die Esszimmerstühle im ähnlichen Farbton gefunden. Das Gefühl, die Beschaffenheit des Samtstoffes verleihen der Wohnung einen ganz eigenen Charakter. Sie sorgen für Gemütlichkeit und in Kombination mit den hohen Decken wirkt gleich alles viel wohnlicher.

Samtige Stoffe sorgen für viel Gemütlichkeit

Aber nicht nur die Optik des Stoffes ist wunderbar, es ist auch ein Stoff, der sehr viel verzeiht – was gerade mit unserem kleinen Wirbelwind von Vorteil ist. Filou ist seit fast einem Jahr bei uns und bei der Einrichtung mussten wir zum Glück fast keine Rücksicht nehmen. Auch wenn es in der Phase der Stubenreinheit natürlich auch hier und da mal zu einem Malheur gekommen ist.

Und wie man jetzt vielleicht schon herausgehört hat: Die gute Stube ist mein absoluter Lieblingsplatz. Hier verbringe ich Zeit mit Freunden, hier sitze ich und höre mir eine Platte an oder genieße auch einfach mal vom Sessel aus die Sicht aus dem Fenster. Nur ein Bild über dem Sofa – gerne ein sehr großes – fehlt noch. Da hoffe ich, dass wir bald fündig werden.“



Protokoll: Ida Wittenberg

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de