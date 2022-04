Hannover: Autofahrer fährt Entenpaar tot – wohl mutwillig

Hannover. Die Polizei in Hannover sucht nun nach dem bislang unbekannten Fahrer. Mehr Fälle für Polizei und Feuerwehr in Niedersachsen lesen Sie hier.

Eine oder ein Autofahrerin oder -fahrer hat am Dienstag in Hannover zwei Enten überfahren. Die Polizei sucht nun nach ihm. (Symbolbild)

Mit einem Auto hat ein Unbekannter offenbar mutwillig ein Entenpaar in Hannover überfahren. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch fuhr die Person am Dienstag mit zu hoher Geschwindigkeit auf zwei Stockenten zu, die eine Straße überquerten.

Zeugenaussagen zufolge bremste der Fahrer oder die Fahrerin in der Hannoverschen Nordstadt nicht ab, sondern fuhr weiter und verletzte die Tiere tödlich. „Sie verendeten unmittelbar auf der Fahrbahn“, berichtet die Polizei. Danach fuhr das Auto weiter. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und hofft auf weitere Zeugenhinweise.

Landkreis Cloppenburg: Bauernhaus brennt ab – 500.000 Euro Schaden

Ein Bauernhaus ist am Mittwoch in Garrel (Landkreis Cloppenburg) niedergebrannt und es entstand ein hoher Schaden. Am frühen Morgen sei eine 55 Jahre alte Frau in dem Gebäude von Brandgeräuschen aus der an das Haus angrenzenden Diele aus dem Schlaf gerissen worden. Wie die Polizei mitteilte, weckte die Frau die 83 Jahre alte Besitzerin des Hauses, beide verließen das Gebäude.

Beim nebenan lebenden Sohn der Hausbesitzerin verständigten sie die Feuerwehr, teilte die Polizei mit. 80 Feuerwehrkräfte verhinderten eine Ausdehnung des Feuers auf Stallgebäude in der Nähe. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt rund 500.000 Euro. Die Brandursache stand zunächst nicht fest.

Mutter und zwei Kinder bei Unfall in Landkreis Rotenburg verletzt

Bei einem Autounfall in der Nähe von Bothel (Landkreis Rotenburg) sind eine Mutter und zwei Kinder verletzt worden. Die 24-Jährige und ihre Kinder im Alter von 3 Jahren und 11 Monaten wurden am Dienstagabend in Krankenhäuser gebracht, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Aus bislang ungeklärter Ursache sei die Frau mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Zur Schwere der Verletzungen konnte die Sprecherin zunächst keine Angaben machen.

Auffahrunfall auf Oldenburger Autobahn – vier Leichtverletzte

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 293 in Oldenburg sind vier Menschen leicht verletzt worden. Ein 85-Jähriger hatte mit seinem Wagen zunächst die Ausfahrt Bürgerfelde nehmen wollen und sich dann jedoch aufgrund von Rückstau umentschieden, wie die Polizei mitteilte. Als er quasi aus dem Stand zurück auf die Fahrbahn wechselte, konnte ein 33-Jähriger hinter ihm nicht mehr rechtzeitig bremsen. Dessen Wagen überschlug sich nach dem Aufprall und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Das Auto des 85-Jährigen prallte durch die Wucht des Zusammenstoßes gegen ein drittes Fahrzeug. Nach Angaben der Polizei wurden vier Menschen leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nun muss der 85-Jährige mit einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

