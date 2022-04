Osterferien beginnen mit langen Schlangen am Flughafen Hannover

Zum Start der Osterferien haben sich am Samstag an Niedersachsens Flughafen in Hannover-Langenhagen teils lange Schlangen vor den Sicherheitskontrollen gebildet. Das Reiseaufkommen sei am ersten Ferienwochenende um einiges höher als zuletzt, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Zwar hätte man sich auf das Aufkommen eingestellt und ein Dienstleister das Sicherheitspersonal auch aufgestockt – dennoch sei es zu Wartezeiten gekommen. Am Freitag kam es zu Schlangen, da Kontrolleure kurzfristig ausgefallen waren. Der Ausfall sei aber aufgefangen worden, sagte der Sprecher.

Viel los war am Samstag am Flughafen in Hannover-Langenhagen. Foto: Moritz Frankenberg / dpa

Laut dpa-Reportern vor Ort war das Terminal A am Samstagmorgen ordentlich gefüllt. Vor allem am Sicherheitscheck bildeten sich Schlangen. Auch zu Flugverspätungen sei es in der Folge gekommen. Eine Flughafensprecherin sagte, am Samstagmorgen starteten viele Ferienflieger in klassische Urlaubsregionen etwa Richtung Mittelmeer. Gefragte Reiseziele seien die griechischen Inseln, Mallorca oder Ägypten. Wegen des hohen Reiseaufkommens und Verzögerungen an den Sicherheitskontrollen verspäteten sich laut Airport „einige Abflüge“. Die Sprecherin sagte, die Airlines seien bemüht, dennoch alle Reisenden mitzunehmen.

Bis zu 10.000 Reisende pro Tag fertigte der Flughafen vergangene Woche ab

Die Bundespolizei verwies darauf, dass Reisende die Zeiten an der Sicherheitskontrolle auch verringern könnten, in dem sie die Regeln für das Handgepäck beachteten. Die Beamten veröffentlichten dazu kurze Video-Anleitungen auf Twitter.

Flughafen und Bundespolizei erwarten auch in den kommenden Tagen ein erhöhtes Reiseaufkommen. In Zeiten mit erhöhter Auslastung kann es demnach dann erneut an den Sicherheitskontrollen zu Schlangen kommen. In der vergangenen Woche fertigte der Flughafen im Schnitt zwischen 7.000 und 10.000 Reisende täglich ab – zum Ferienstart und während der Urlaubszeit sollten es noch einige Tausend mehr sein, sagte die Flughafensprecherin.

dpa

