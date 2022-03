Verspätung, Haltausfall – ICE-Chaos in Braunschweig und Wolfsburg

Ein defektes Stellwerk im brandenburgischen Havelland sorgt derzeit für massive Behinderungen im Fernverkehr der Region Braunschweig. Wie die Deutsche Bahn auf Twitter berichtet, müssen die ICE 942 und 952, also die Verbindung zwischen Berlin und Köln beziehungsweise Düsseldorf, umgeleitet werden. Der Halt in Wolfsburg entfällt. Das Ziel Braunschweig und alle weiteren Stationen der Fahrt können erst mit einer Stunde Verspätung erreicht werden. Statt um 11 Uhr ist der Zug also erst um 12 Uhr in Braunschweig. In Hannover erst gegen 12.30 Uhr statt um 11.30 Uhr.

Auch in der Gegenrichtung sind aktuell wenige Züge pünktlich. Der ICE 543 etwa erreicht sein Ziel Berlin Ostbahnhof wohl erst mit etwa 45 Minuten Verspätung, 12.06 Uhr statt 11.20 Uhr. Der Halt Berlin-Spandau entfällt.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das könnte Sie auch interessieren:

Auch der ICE zwischen Berlin Ostbahnhof und Frankfurt Flughafen verspätet sich massiv

Ebenso betroffen ist der ICE 793 zwischen Berlin Ostbahnhof und Frankfurt Flughafen Fernbahnhof. In Braunschweig kommt der Zug erst mit einer Stunde Verspätung an, also um 11.57 Uhr statt um 10.57 Uhr. Die Halte in Hanau, Frankfurt Süd und Frankfurt Flughafen entfallen aufgrund der Verspätung.

Wie die Deutsche Bahn auf Nachfrage mitteilte, dauerte die Stellwerkstörung von 8.55 bis 11.05 Uhr. Derzeit pendelt sich der Zugverkehr also wieder ein.

Reparatur an einem Stellwerk in Wustermark



Schnellfahrstrecke Berlin >< Hannover eingeschränkt.



ICE 942/952 + ICE 793 werden umgeleitet. Verspätungen einplanen.



Update folgt. — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) March 28, 2022

Ein spektakulärer ICE-Unfall hat sich in unserer Region am Samstagabend ereignet. Zwischen Braunschweig und Hildesheim rammte der Zug einen PKW.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de